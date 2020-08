A Verona lezioni gratuite di inglese

Lezione dimostrativa gratuita per bimbi dai 6 agli 8 anni anni giovedì 3 settembre dalle 16-18. Scoprire il mondo insieme, guardando al futuro senza timore: il nostro metodo li prepara ai loro obiettivi di domani. Prenota la tua demo lesson Jump With Joey, per bambini dai 6 agli 8 anni, giovedì 3 settembre alle ore 16.

Informazioni e contatti

Ci trovi al numero 346 186 0842 o via mail a verona@helendoron.com.

O compila il form dedicato https://landing.helendoron.it/verona/.

A causa delle norme anti Covid-19, potremo ospitare solo 8 persone per sessione (genitori + bambini) quindi affrettati e organizzeremo al meglio le nostre lezioni dimostrative.