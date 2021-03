A Verona il ciclo d'incontri "Storia dell'Arte Contemporanea dagli anni Sessanta a oggi"

Storia dell'Arte Contemporanea dagli anni Sessanta a oggi", al via il 31 marzo 2021 un ciclo di conferenze organizzato dall'associazione culturale Urbs Picta e patrocinato dal Comune di Verona. Parte infatti il 31 marzo il ciclo di 8 incontri online (2 h dalle 19 alle 21) di Storia dell'Arte Contemporanea dagli anni Sessanta a oggi a cura di Jessica Bianchera con il patrocinio del Comune di Verona.

Questo il programma del ciclo di incontri:

mercoledì 31 marzo - CO.BR.A., Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista, Internazionale lettrista e Internazionale situazionista, Fluxus

mercoledì 7 aprile - Minimal, Concettuale e Land Art

mercoledì 14 aprile - Italia '60/'70 tra Arte Povera e Pittura Analitica

mercoledì 21 aprile - Focus: Body Art e Performance mercoledì 28 aprile - Focus: Video e immagine in movimento

mercoledì 5 maggio - Postmoderno in Europa e America

mercoledì 12 maggio - Street Art e Arte Pubblica

mercoledì 19 maggio - Gli anni ‘90 e 2000

Le iscrizioni si effettuano contattando l'indirizzo corsi@urbspicta. org. Il contributo richiesto è di 80 euro a cui si aggiunge la tessera associativa di Urbs Picta (10 euro) valida per tutto l'anno. Le lezioni sono online in diretta ma saranno registrate per dare la possibilità ai corsisti di seguirle anche in differita.

Informazioni e contatti

Web: https://urbspicta.org/Chi-siamo

Mail: corsi@urbspicta. org