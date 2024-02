Lezione di degustazione: "I luoghi del caffè. Un atlante di profumi"

Nell'ambito della collaborazione con illy, Eataly Art House e Università del Caffè di illycaffè presentano la lezione di degustazione "I Luoghi del Caffè". Il caffè è un cittadino del mondo intero ed è sempre stato un grande viaggiatore.

Un percorso guidato lungo le rotte del caffè, dai paesi d’origine ai luoghi del consumo, per scoprire, strada facendo, l’incredibile complessità e la bontà nascosta dentro alla tazzina. È inclusa una parte pratica di degustazione in cui si viene guidati dal docente dell’Università del Caffè per percepire tutto ciò che una tazzina di caffè può offrire con il coinvolgimento di tutti i sensi.