Al via gli appuntamenti con le letture poetiche in dialetto veronese al parco San Giacomo

Letture poetiche in dialetto veronese al parco San Giacomo. L’importante area verde cittadina torna così a rianimarsi grazie ad una serie appuntamenti che, a partire dal 17 giugno, con ingresso libero, proporranno al pubblico otto serate all’insegna della poesia d’autore. In programmazione fino a fine agosto, gli eventi prenderanno il via questo giovedì, alle ore 20, con la lettura di alcune parti della Divina Commedia tradotti in lingua veronese nello spettacolo “Libio da Santa Maria: Divina Comedia de Dante Alighieri”.

Il calendario completo degli appuntamenti è stato presentato questa mattina dal presidente della Quinta Circoscrizione Raimondo Dilara. Presenti, Giorgio Pizzighella presidente della commissione cultura della Quinta circoscrizione e i rappresentanti di alcune delle associazioni coinvolte nella manifestazione: Liviana Loatelli presidente associazione culturale “Dimostrazioni armoniche”, Elvira Venturi Zoccatelli presidente del Cenacolo di poesia dialettale veronese “Berto Barbarani”, Silvio Fedrigo presidente “Profumo del fuoco” e Pietro Battistoni presidente ABEO.

In programma gli eventi:

17 giugno, alle ore 20, ‘Libio da Santa Maria: Divina Comedia de Dante Alighieri’;

19 giugno, alle ore 18, ‘Giuseppe Masini poeta e sindaco di Bovolone’; 26 giugno, alle ore 20, i poeti del cenacolo, ‘Presentazione dei poeti’;

1 luglio, alle ore 20, Elvira Venturi Zoccatelli, ‘Petali di poesia’;

15 luglio, alle ore 20, giovani poeti veronesi in ‘Poesia giovani’; 29 luglio, alle ore 20, i poeti del cenacolo in ‘Presentazione dei poeti’;

31 luglio, alle ore 20.45, dimostrazioni armoniche con ‘Le 8 stagioni di Vivaldi’;

21 agosto, alle ore 20.30, Jazzset orchestra con ‘Swing Time 2021’.

Domenica 5 settembre, al termine delle serate di poesia, dalle 14 alle 18, si terrà ‘Open Day’, una giornata d’incontri in cui associazioni e gruppi del territorio presenteranno tutte le proposte sportive, culturali e sociali della stagione invernale 2021/22.

«Dopo il lungo periodo di limitazioni a causa della pandemia – sottolinea il presidente Dilara – è bello poter tornare a proporre, in uno dei parchi più importanti della città e particolarmente frequentato dai residenti, eventi culturali interessanti e coinvolgenti. Dopo tanti mesi di buio torniamo alla luce, sperando che il peggio sia passato e si possa continuare a programmare nuovi eventi e proposte per la comunità».

