Letture e laboratori per bambini al Parco Santa Teresa

Nuova Acropoli Verona OdV realizza un viaggio alla scoperta di storie e fiabe di ogni luogo del pianeta, con il fine ultimo di unire grandi e piccini attraverso la lettura e la condivisione: ogni giovedì pomeriggio al Parco Santa Teresa in Borgo Roma prende il via il Progetto “Voci dal Mondo”. Laboratori e letture animate per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, il cui tema sarà “storie e personaggi dal mondo”. Le attività andranno di mese in mese ad approfondire la conoscenza di un’area del mondo. Giugno sarà dedicato all’Europa dell’Est!

Di seguito il programma:

Giovedì 8 giugno 2023 dalle ore 18

Giovedì 15 giugno 2023 dalle ore 18

Giovedì 22 giugno 2023 dalle ore 18

Giovedì 29 giugno 2023 dalle ore 18

«L’idea - afferma il presidente di Nuova Acropoli Verona OdV Stefano Musante - è di includere e conoscere meglio l’incredibile multiculturalità di un quartiere come Borgo Roma, che pullula di etnie diverse, con l’obiettivo di creare condivisione e scambio culturale e allo stesso tempo di valorizzare l’aspetto educativo e di trasmissione che la lettura consente».

Il Progetto Voci dal Mondo si inserisce all’interno dell’iniziativa comunale che vede Verona come “Città che legge” per il biennio 2022-2023, riconoscimento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

L’iniziativa nasce dall’idea di Nuova Acropoli Verona OdV con il contributo del Comune di Verona - Assessorato Politiche educative e scolastiche, Biblioteche e della Rete di associazioni, enti e cooperative facenti parte del Patto di Sussidiarietà.

Tutta la cittadinanza può rendersi protagonista del progetto ed è invitata a proporre letture. Ognuno può offrire il proprio contributo ed essere coinvolto nelle diverse attività connesse al progetto. Le informazioni relative a date ed orari saranno presto disponibili sul sito www.parcosantateresa.it, oppure all’interno del programma delle attività di Nuova Acropoli Verona OdV sul sito: www.nuovaacropoli.it.