Letture e laboratori per bambini al Parco Santa Teresa

Nuova Acropoli Verona OdV realizza un viaggio alla scoperta di storie e fiabe di ogni luogo del pianeta, con il fine ultimo di unire grandi e piccini attraverso la lettura e la condivisione: ogni giovedì pomeriggio dalle ore 17:00, al Parco Santa Teresa in Borgo Roma, prende il via il Progetto “Voci dal Mondo”.

Laboratori e letture animate per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, il cui tema sarà “storie e personaggi dal mondo”. Le attività andranno di mese in mese ad approfondire la conoscenza di un’area del mondo. Maggio sarà dedicato a India e Sri Lanka e più in generale al Continente Asiatico. Il programma del mese è visibile nella locandina oppure collegandosi al sito www.parcosantateresa.it.

Il Progetto Voci dal Mondo si inserisce all’interno dell’iniziativa comunale che vede Verona come “Città che legge” per il biennio 2022-2023, riconoscimento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. L'iniziativa nasce dall’idea di Nuova Acropoli Verona OdV con il contributo del Comune di Verona - Assessorato Politiche educative e scolastiche, Biblioteche e della Rete di associazioni, enti e cooperative facenti parte del Patto di Sussidiarietà.

Per informazioni è possibile contattare il numero 380 768 9599 oppure scrivere un email a verona@nuovaacropoli.it.