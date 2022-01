Lettere per Giulietta: visita nei luoghi del mito e all'archivio del club

Passeggiata in centro nei luoghi che tradizione, letteratura, cinema e mito legano alla figura di Giulietta, con tappa finale presso il luogo che raccoglie le migliaia di lettere che innamorati di tutto il mondo le affidano: il mitico Club di Giulietta, che aprirà le sue porte solo per noi, in esclusiva.

Date: venerdì 11 febbraio ore 17.30, dom 13 febbraio ore 17.30, lun 14 febbraio ore 16.

Prezzo a persona: 12 euro

Info e prenotazione: Manuela (347 4717404)

Dall’11 al 14 febbraio Assoguide Verona sarà partner ufficiale di Verona in Love 2022 per l’organizzazione di visite guidate dedicate al mito romantico di Verona! Esplorate le nostre proposte e prenotate contattando le nostre guide. Se ami qualcuno…portalo a Verona!

Web: https://veronacityguide.it/verona-in-love-2022/.