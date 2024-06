Settimana del solstizio d'estate

«Il Sole è al suo apice, alto nel Cielo esplode in tutta la sua forza. L'energia solare arriva alla Terra che, bagnata dall'acqua abbondante delle scorse settimane, può ora mettere in luce tutta la sua bellezza floreale. Per chi ci segue da un po', sa che questo è un anno 8, l'anno del Karma. Siamo tornati nel centro, nel 4 , nel chakra del cuore. In queste giornate luminose è lì che dovete andare: nel vostro centro. Chiedetevi: Quante cose ho già fatto? Quante me ne restano da fare? Se volete passare il weekend insieme a noi e ritualizzare, noi saremo a Giazza».

Sabato: camminata lungo il torrente con meditazione legata all'acqua. A seguire la simbologia degli alberi e rituale per chiedere consigli per muovere i passi futuri. Ceniamo insieme. Posti disponibili sul Movinghotel (il nostro motorhome dotato di tutti i comfort per chi vuole dormire in loco)

Domenica: camminata nella foresta antica di Giazza. Raccolta delle erbe di San Giovanni per preparare la nostra rugiada che verrà esposta ai raggi di luna piena nella notte più lunga dell' anno. Si conclude con la festa del fuoco in piazza. Possibilità di partecipare anche a singole giornate.

Tutte le attività del weekend sono a offerta libera.

Riferimento: tel. 348 581 7350