Lessinia: escursione guidata alla "Valle delle sfingi"

Ci sono posti che rimangono nel cuore e che sentiamo il bisogno di ritrovare e rivedere regolarmente nel tempo. Domenica 30 Giugno, Evado experience vi condurrà in una magica escursione nel cuore pulsante della Lessinia: un magico territorio incastonato nelle prealpi venete, colonizzato e saputo abilmente trasformare nei secoli dal popolo Cimbro.

Un itinerario naturalistico affascinante e adatto a tutti, pensato anche per famiglie e bambini con o senza passeggino (visto il dislivello contenuto) ma che saprà stupire senza grosse difficoltà grandi e piccini. Ampi spazi di erba brillante, le malghe di Velo Veronese, il covolo, le famose Valli delle Sfingi sono solo alcuni degli esempi e dei luoghi più iconici di questo percorso che incontreremo e vedremo lungo la nostra escursione.

Tappa immancabile verrà fatta al rifugio Lausen , luogo incantevole dove lo sguardo (in una giornata limpida) può arrivare a spaziare dalla pianura padana fino agli Appennini; verso est, oltre i colli Euganei e non è raro poter vedere Venezia e il Monte Carega. Per chi desidera ci sarà possibilità di pranzare al sacco (con cibo preparato autonomamente da casa) o di appoggiarsi previo conferma al momento dell' iscrizione al rifugio degustando la semplice e genuina cucina che offre piatti trentini e tradizionali della Lessinia . Un Ampio parco giochi posto all' esterno del rifugio consentirà ai bambini di svagarsi ulteriormente prima di prendere la discesa ci condurrà al nostro parcheggio; punto di partenza iniziale.



Cosa ti aspetta:

Paesaggi Mozzafiato: Goditi i panorami mozzafiato della Lessinia, con scorci sui monti e valli circostanti.

Le foto che scatterai saranno da cartolina, garantito!

Pranzo al Rifugio Lausen: Ci fermeremo a pranzo allo splendido Rifugio Lausen, sarà necessario indicare nella prenotazione se si intende pranzare al rifugio, provvederemo noi alla prenotazione :)

Aria Fresca e Attività Fisica: L'escursione offre una grande opportunità per fare un po' di esercizio fisico all'aria aperta e goderti il nostro splendido ambiente naturale.

Dettagli dell'Escursione:

* Data: Dom 30 Giugno

* Orario: Ritrovo ore 09:30

* Rientro: Previsto per le ore 15:30 circa

* Punto d'Incontro: Parcheggio di Camposilvano, Velo Veronese (VR) https://maps.app.goo.gl/eakVBnGjSkw53Kug9 ( parcheggio a pagamento)

( parcheggio a pagamento) * Trasferimento: Autonomo

* Durata complessiva uscita: Circa 6 ore comprese di pause e sosta in Rifugio per il pranzo.

* Livello di Difficoltà: Facile, consigliato anche ai bambini

* Dislivello: 200m

* Lunghezza: 8 km

* Costo: 15 Euro Adulti, 10 Euro ragazzi fino ai 18 anni, gratuito fino agli 8 anni

Cosa comprende la quota:

-Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta e assicurata AIGAE.

-Assicurazione Polizza Infortuni

**Il pranzo in rifugio non è compreso nella quota**

Cosa Portare:

* Scarpe da trekking o attività fisica comode con una buona aderenza.

* Abbigliamento comodo e adatto alle condizioni meteorologiche e della stagione

* felpa e Guscio Antipioggia

* Acqua personale e uno spuntino leggero

* Cappello e occhiali da sole

* Macchina fotografica o smartphone per catturare i momenti speciali

Come Prenotare: Tutte le prenotazioni devo pervenire entro giovedì 27/06. La prenotazione al rifugio verrà fatta dal team E-Vado Experience, vi basta solo indicare nella prenotazione per l’escursione se intendete appoggiarvi per il pranzo in rifugio (*chi non pranzerà in rifugio potrà portare aitonomamente il proprio pranzo al sacco). Per prenotare il tuo posto o per ulteriori informazioni, contattaci al seguente numero whatsapp: 3277885745 - Daniele oppure alla mail: Matterazzodaniele90@gmail.com.

ATTENZIONE - Nella prenotazione devo essere indicati NOME e COGNOME di ogni partecipante e relativo CODICE FISCALE indispensabile per attivare la Polizza Infortuni riportando (per ogni persona) se mangerà in rifugio o meno.

Unisciti a noi per un'avventura indimenticabile nella Valle Delle Sfingi. Esplora la storia, ammira la bellezza naturale e crea ricordi duraturi. Non perdere questa occasione unica! La sicurezza dei partecipanti è la nostra priorità. Le condizioni meteorologiche avverse o altre circostanze impreviste possono richiedere modifiche o cancellazioni dell'escursione.