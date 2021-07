"Sintonizziamoci" al Teatro Ristori di Verona con Leonardo Manera e Alessandro Milan

R-Estate, la speciale rassegna estiva del Teatro Ristori, prosegue con il quarto appuntamento, il 9 luglio alle ore 20, con l’attesissimo "Sintonizziamoci": protagonista lo storico duo composto dal giornalista Alessandro Milan e il comico Leonardo Manera. Una voce ormai “storica” di radio24, Alessandro Milan, e un comico di pluriennale esperienza, Leonardo Manera, da “Uno, nessuno e centomilan”, la trasmissione radiofonica che li vede protagonisti, approdano a un sorprendente spettacolo “live” dove l’attualità è il punto di partenza per ridere e interrogarsi sulle contraddizioni del nostro tempo.

Sintonizzarsi su un canale radiofonico. Ma anche sintonizzarsi con gli altri, soprattutto in questi anni complicati. La pandemia ha cambiato il corso delle nostre vite, ormai da più di un anno. Ma ora, pur con tutte le cautele del caso, è necessario provare a ripartire. Insieme. Anche col sorriso. Leonardo Manera e Alessandro Milan in “Sintonizziamoci”, tra informazione e comicità, divertimento e riflessioni, provano a dare il quadro della situazione e ad immaginare possibili sviluppi futuri utilizzando il vaccino dell’ironia, il più efficace per sconfiggere molti dei mali dell’homo modernus.

ALESSANDRO MILAN - Nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, a 18 anni inizia a collaborare con testate locali. Ma la sua vera passione è la radio. Sbarca a Radio 24 dal giorno della sua nascita: 4 ottobre 1999. Conduce per tre anni Linea 24 e poi Reporter 24, programma dedicato all'approfondimento e al giornalismo d'inchiesta. Da settembre 2007 a gennaio 2009 conduce Viva Voce, il programma di approfondimento sul tema del giorno.

LEONARDO MANERA - Leonardo Manera è un attore con esperienza ormai trentennale, soprattutto nel campo della comicità. Dopo aver frequentato alla fine degli anni ottanta scuole e seminari teatrali si è dedicato principalmente al cabaret, dove ha ricevuto svariati riconoscimenti a livello nazionale, tra i quali, nel 1997, il premio della critica alla "Zanzara d'oro", storico concorso di cabaret. In televisione ha partecipato a numerosi programmi, tra i quali "Ciro", "Paperissima Sprint", "Quelli che il calcio", "Maurizio Costanzo Show", "Zelig", "Belli dentro", "Grazie al cielo sei qui", "Colorado". In radio ha condotto su Radio2 insieme a Giovanna Zucconi la trasmissione "Sumo", e, nell'estate 2014, "Platone" insieme ad Alessandro Milan, per Radio24. In teatro ha proposto cinque spettacoli da lui stesso ideati: "Aspetto e spero", "Costole", "Notti amare", "Italian beauty", "L'ottimista", presentato, quest'ultimo, anche al Piccolo Teatro Studio di Milano. Ha inoltre recitato ne "La cantatrice calva", storico testo di Ionesco. Ha infine al suo attivo due pubblicazioni per Kowalski e Edizioni San Paolo, oltre ad alcune esperienze cinematografiche e una campagna pubblicitaria radiofonica. È attualmente in onda su Radio24 con "Avanzi di Manera".

