Lele Zamperini e l’Allegra Trio in concerto alla Vecchia Rama

Parlando di Lele Zamperini, batterista sessionman veronese, non si può che ricordarne la folgorante carriera ancora in pieno svolgimento. Ogni volta che si esibisce è un divertimento, ma sabato sera (29 ottobre 2022) alle 21, alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar, si inventa capo orchestra dell’Allegra Trio con Cristian Motagnani alla chitarra ed il cantante Carlo Meoni per proporre una performance all’insegna del divertissement e dei brani piú conosciuti e ballabili.

Iniziò a suonare da bambino ed esercita la professione di musicista da anni, in Italia e all'estero in ambito televisivo, discografico e live. Da diversi anni svolge inoltre un'assidua attività didattica. Ha collaborato con artisti del rock’n’roll come Little Tony, Bobby Solo, Luca Olivieri, Metthew Lee; nel blues con Morblus Band, Rudy Rotta, Tolo Marton, Umberto Porcaro, John Kanady, James Thompson, Herbie Goins, Robby Brown, Luisiana Mojo Queen, Mascia, Waldo Weathers, Brenda White, Sonny Rhodes, Brian Templeton, Doug Jay, Eugene Hideaway Bridge, Gail Muldrow, Johnny Sansone, Texas Slim, Andy Just, Steve Arvey, E. C. Scott, Sawn Pittman, Viviana Kelly, Karen Carrol, Sugar Blue, Andy Haze, Dennis Jones, John Henry Blues Band, Masquenada Pippo Guarnera e Larry Mancini; nel genere country con Tommy Emmanuel, Luca Olivieri, John Jorgenson (Elton John), James Burton (Elvis Presley), Tennessee River Country e Lonnie Dale. Aggiungiamo che nel jazz ha collaborato con Bruno Marini, Alberto Marsico, Lorenzo Conte, Lorenzo Frizzera, Mauro Ottolini e nel pop con I Grilli, Fiordaliso, Zucchero, Morandi, Bobby Solo, Rita Pavone, Silvia Salemi, Massimo Bubola, Beppe Grillo, Mario Schiliró, Larry Mancini e Virna Marangoni.

Cristian Montagnani, oltre ad essere un apprezzato didatta, ha una storia musicale infinita ed una duttilitá rara da incontrare. Il tasso di polivalenza di Meoni é ai massimi livelli. Si può proprio dire che canta di tutto con passione e capacità. Anche lui può vantare un curriculum di spessore. Una serata all’insegna dell’allegria, dei canti e del ballo.