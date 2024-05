Leggende in cammino. Escursione tra le contrade nei dintorni di Giazza e pranzo all'agriturismo Eiben

Escursione guidata storico naturalistica alla scoperta delle contrade nei dintorni di Giazza, di alcune leggende cimbre e delle erbe commestibili e non solo. Durante il percorso pranzeremo nell'Agriturismo Eiben di Giuseppe Boschi che ci farà gustare piatti gustosi

Ritrovo ore 9.30 a Giazza (il punto preciso verrà dato all'iscrizione)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello: 200 m

Lunghezza: 7 km circa

Difficoltà: T/E

ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacca a vento, borraccia

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE- POSTI LIMITATI

COSTI:

Escursione: 15 euro adulti, 5 euro bambini dai 7 ai 13anni

Pranzo costo: 20 euro (escluse bevande) da pagare direttamente all'azienda

MENU' PIATTI UNICI:

Aperitivo di benvenuto

1) Piatto unico: gnocconi con ragù di carne oppure burro e salvia, stufato di carne oppure polpette di lenticchie e verze in teja + acqua



2) per VEGETARIANI: Piatto unico gnocconi con burro e salvia (per VEGANI olio di oliva ed salvia), polpette di lenticchie e verze in teja+ acqua



Dolci e bevande escluse



ISCRIZIONI LE ENTRO LE ORE 12 DI SABATO PRECEDENTE L'ESCURSIONE. NON BASTA METTERE PARTECIPO ALL'EVENTO PER ISCRIVERSI, SI DEVE DARE CONFERMA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI AI CONTATTI SOTTO INDICATI.

Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare: