"Legalmente bionda - Una bionda in tribunale", il divertente musical in scena a Corte Molon

Prezzo Intero: 10 euro - Ridotto (Studenti under 26 anni e over 65 anni): 8 euro

Quest’anno la CMT Musical Theatre Company è lieta di presentarvi il suo nuovo spettacolo “Legalmente Bionda-Una bionda in tribunale”, un musical frizzante e divertente interamente in italiano!

È la storia di Elle Woods, giovane californiana solita bere drink lungo le spiagge di Malibù. L’uomo che ama la ritiene però troppo frivola e per questo Elle dovrà dimostrare di non essere una semplice “bionda” tutta rosa e meches, bensì una donna in carriera decisa a fare sul serio…Riuscirà ad entrare alla facoltà di Harvard? Venite a scoprirlo dal 23 al 30 luglio, alle 21.15 a Corte Molon!

La biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 20.30 ed è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 3460121420, acquistando la prevendita presso Box Office Verona, oppure contattando la CMT Musical Theatre Company attraverso i profili social!



