Casa Shakespeare ospita Claudio Capitini durante la Shakespeare Week

C?asa Shakespeare incontra durante la Shakespeare WEEK 2023 Claudio Capitini che racconta le sue interviste ai grandi interpreti shakespeariani passati sulle rive dell'Adige.

Claudio Capitini torna al Teatro di Vicolo Satiro dove con la Barcaccia diretta da Giorgio Totola iniziò la sua ‘carriera’ di attore prima di dedicarsi al giornalismo. Una ‘serata’ in cui Claudio presenta le sue “Voci del Teatro”, il libro edito da Marsilio in cui i più grandi interpreti della scena teatrale italiana hanno frequentato il Teatro Romano di Verona e il suo storico Festival shakespeariano, dal 1948 al centro dell’Estate Teatrale Veronese, la manifestazione più importante di prosa estiva nazionale che nella città di Giulietta si focalizza ancora oggi sull’opera shakespeariana. Memorabili gli interpreti e storiche le messe in scena, tanto da rendere quel pensare e proporre teatro un “momento” unico e irripetibile nella storia della scena nazionale.

Da fine anni Sessanta al primo decennio dei Duemila, Claudio Capitini di quell’avventura fu, da giornalista, testimone privilegiato. Le sue interviste, pubblicate a suo tempo sul giornale L’Arena, rilette e rivisitate nella originale storicizzata contestualizzazione, tessono un ordito armonico facendo riverberare un’idea alta di teatro e diventandone irrinunciabili testimonianze. Il loro insieme diviene un “instrumentum regni” per capire come si pensasse teatro in quegli anni e, dato che ogni società si merita il teatro che produce, cosa abbia significato quel tipo di pensare e fare cultura per il nostro Paese.