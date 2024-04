Sette appuntamenti gratuiti dedicati all'apprendimento spontaneo delle lingue straniere attraverso il gioco, l'immersione e il contatto umano. Per genitori, bambini e adulti, per ragazzi delle superiori e insegnanti di lingue. Presso Baleno, Casa di Quartiere, Via Re Pipino 3/a, Verona (Orti di Spagna / San Zeno). In collaborazione con Learn with Mummy.

Ecco tutti gli incontri e i laboratori in programma dal 7 al 16 Maggio 2024:



Martedì 7 Maggio, ore 16.30-18



Imparare le lingue per immersione, da 0 a 100 anni

Conferenza e confronto?I bambini sono delle spugne dicono. Strizziamoli. Gli adulti invece hanno la testa dura. Martelliamoli. I ragazzi? Dei vasi da riempire. Travasiamoli. E se per imparare davvero una lingua non servisse né strizzare, né martellare, né tantomeno imbottigliare? Parliamone insieme e scopriremo come approcciare una lingua con leggerezza e efficacia a qualsiasi età.



Prenota il tuo posto: https://learnwithmummy.com/le-lingue-da-0-a-100-ed2024/



Mercoledì 8 Maggio, ore 17-18



Inglese per Gioco, 0-6 anni ?Laboratorio per bambini, 0-6 anni, e genitori ?Il gioco è la prima lingua del bambini e attraverso il gioco possiamo imparare una seconda lingua, in questo caso l’Inglese. Il laboratorio sarà interamente in Inglese, eppure ci capiremo benissimo. Insieme giocheremo, leggeremo, canteremo. Incontro aperto a tutti i bambini e tutti gli adulti, non occorre sapere l’Inglese, e non occorre nemmeno saper parlare! ?

Giovedì 9 Maggio, ore 10-11



Le lingue dopo i 60 ?Cerchio di condivisione per chi non smette di imparare?Se hai il desiderio di imparare una lingua sei a buon punto, ora devi solo trovare il modo di riuscirci. Forse non hai più la prontezza e la velocità dei bambini, ma hai una cosa che loro non hanno: sai perché vuoi imparare una lingua, e questa motivazione ti porterà lontano. Vieni a incontrare storie di altre persone che si sono messe in gioco. Dalla condivisione di dubbi ed esperienze uscirai con un sacco di idee, ma senza più scuse. ?

Venerdì 10 Maggio ore 16-18?

Insegnare l’Inglese per Gioco ?Lezione-Laboratorio per insegnanti e professionisti del settore ?Tutti gli insegnanti vorrebbero insegnare giocando. Ma i desideri spesso si scontrano con esigenze pratiche. Quale gioco è adatto a raggiungere gli obiettivi didattici? Come coinvolgere i bambini e i ragazzi? Perché non riesco a farli giocare e perdo il controllo del gruppo? Cercheremo una risposta a queste e altre domande attraverso il gioco, sperimentando il gioco, mettendoci in gioco. ?

Martedì 14 Maggio, ore 20-21



English Book Party ?Laboratorio per ragazzi e adulti Conduce: ?Chi legge ama. Chi legge in Inglese sicuramente ama la lingua Inglese, ma non solo… Porta i libri che hai amato di più, preparati a condividerli e a scoprire quali libri hanno acceso l’entusiasmo di altre persone, e perché. Una serata per Book Lover, Book Worm e Book Explorer.



Mercoledì 15 Maggio, ore 17-18.30



Anno all’estero: partire, ospitare, imparare

Panel con famiglia ospitante e studenti ospitati con Letizia Quaranta, Trent Baker e…

La famiglia è il luogo in cui si impara la prima lingua, e anche la seconda. A volte però, è necessario ridefinire i confini della famiglia. Partire per un anno all’estero, così come aprire le porte della propria quotidianità a uno studente straniero, sono esperienze intense, non scontate, a cui ci approcciamo con molte domande pratiche e pragmatiche. Ci confronteremo sui vari aspetti di queste scelte, condividendo esperienze vissute.



Giovedì 16 Maggio, ore 13-14



Inglese per Gioco - Adulti

Laboratorio ?“Capisco abbastanza l’Inglese ma non riesco a parlarlo”, “Non ho avuto dei bravi insegnanti e mi sono bloccata”, o addirittura, “Io sono negato per le lingue”. Se ti riconosci in almeno una di queste frasi, è perché non hai mai avuto l’occasione di lanciarti nell’Inglese, di permetterti di giocare con la lingua. In questo laboratorio scopriremo che tutti possono giocare attraverso l’Inglese, rimuoveremo il giudizio e faremo spazio alla spontaneità.



