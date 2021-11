Da Sgarbi ad Arnaù, da Verona a Lazise: tutti gli incontri promossi da Fondazione Aida

Vittorio Sgarbi, Sveva Casati Modignani, Aldo Cazzullo, Matteo Bussola e Paola Barbato sono i protagonisti della nuova edizione di "Lazise tra le pagine", rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Lazise in programma dal 18 al 21 novembre presso la Dogana Veneta (Piazzetta Paternio,13) o al Centro Polifunzionale (Via Croce Papale, 2) di Lazise. Il 20 novembre in Biblioteca Civica a Verona Luca Arnaù presenterà il thriller storico Le dieci chiavi di Leonardo (Newton Compton).

Il 18 novembre alle 21.00 Aldo Cazzullo, volto noto del giornalismo italiano, con il libro Il posto degli uomini Mondadori prosegue il viaggio sulle orme del «Poeta che inventò l’Italia».Lo scrittore rivolge il suo sguardo al Purgatorio, un mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il tempo che passa non avvicina alla morte ma bensì alla salvezza. Modera Federica Augusta Rossi

Il 19 novembre alle 21.00 Sveva Casati Modignani, una delle firme più amate della narrativa contemporanea, presenta L’amore fa miracoli Sperling & Kupfer. Le quattro giovani protagoniste sono alle prese con nuovi problemi e nuove gioie, ma a complicare la situazione è l’arrivo sulla scena mondiale di un virus feroce. Modera Marianna Peluso.

Appuntamento con l’arte il 20 novembre: alle 17.00 Vittorio Sgarbi presenterà Ecce Caravaggio (La nave di Teseo) un contributo scientifico volto a dimostrare che il quadro Ecce homo, recentemente emerso dalla casa d’asta spagnola Ansorena, sia da attribuire a Caravaggio. Modera Luca Telese

Sempre il 20 novembre alle ore 11:00, ma in Sala Farinati, Biblioteca Civica di Verona (Via Cappello, n° 43), Luca Arnaù, giornalista e scrittore, presenterà Le dieci chiavi di Leonardo (Newton Compton), thriller storico che mette in scena due protagonisti d’eccezione: Leonardo da Vinci, all’opera per arrestare una spirale di efferati delitti, e Dante Alighieri, ispiratore di macabri rituali. Modera Antonello de Berardinis, direttore.

A Lazise chiudono la rassegna Matteo Bussola e la moglie Paola Barbato, scrittori, sceneggiatori e illustratori, il 21 novembre alle 18.00 al centro polifunzionale presenteranno risettivamente Viola e il blu (Salani) e L’ultimo ospite (Piemme). Modera Federica Augusta Rossi.

Eventi a ingresso gratuito su prenotazione (www.fondazioneaida.it). Per accedere agli spazi è necessario esibire il Green Pass correlato da un documento di identità.