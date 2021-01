Lavorare con la voce: un corso per migliorare la propria espressività

Breve ma intenso corso per affinare le tecniche come la dizione, la respirazione e l’uso degli accenti che sono alla base dell’espressione vocale. Fondazione Aida, centro di formazione professionale accreditato da Regione del Veneto e Miur, in collaborazione con Patrizia Anania docente di Studio Cinema di Roma, propongono un breve ma intenso corso dal titolo Lavorare con la voce che si terrà online dal 3 febbraio 2021 (https://www.fondazioneaida.it/formazione/lavorare-con-la-voce/).

La proposta si rivolge a tutti gli interessati che intendono migliorare o scoprire le tecniche che stanno alla base dell’espressione vocale e che consentono, se utilizzate correttamente, di migliorare la propria capacità di comunicare, persuadere e impostare un discorso. Con Patrizia Anania, docente esperta, si andranno ad approfondire tecniche di dizione Gli incontri si terranno a partire dal 3 febbraio sulla piattaforma Meet. Iscrizioni entro il 1 febbraio. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. Si accettano Carta del docente e 18App.

Il corso propone una consolidata struttura a tre moduli di due ore a settimana (da distribuire in due appuntamenti settimanali) per tre settimane, per un totale di 6 ore. Si articola come segue:

Basi della dizione; la respirazione; gli accenti (1 ora)

Articolazione delle vocali e dei fonemi (1 ora)

Ortofonia (omonimi ed omografi); tecnica vocale (1 ora)

Uso del diaframma e vocalizzi (1 ora)

I cinque elementi espressivi della voce (1 ora)

Organizzazione di un discorso per comunicare efficacemente (1 ora)

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/formazione/lavorare-con-la-voce/.