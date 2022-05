Lavagno Geek ospita Wro 2022

Prezzo non disponibile

La 2° edizione di Lavagno Geek vuole essere un punto di riferimento per la divulgazione delle innovazioni tecnologiche per il giovani e meno giovani Tra le diverse proposte potrai scoprire come funziona la competizione di robotica.

WRO 2022 : My Robot My Friend

WRO Italia, competizione italiana con qualificazioni per la finale mondiale, è indirizzata a ragazzi e ragazze dai 6 ai 19 anni, suddivisi in fasce d'età. I team dovranno cimentarsi col tema dell'anno My Robot My Friend .

Venite a vedere cosa hanno fatto questi futuri ingegneri. Programma della giornata:

Dalle ore 8.30 accreditamento squadre al DESK RISERVATO WRO con consegna materiale ( per orari gara consultare: PAGINA SITO CON ORARI GARA )

Dalle ore 9: INGRESSO PUBBLICO muniti di questo BIGLIETTO INGRESSO nominale gratuito

Dalle 9.30: alle 18. Esposizioni, Concorsi e Laboratori (iscrizione ai laboratori obbligatoria!)

ore 18. PREMIAZIONI COMPETIZIONE

RINGRAZIAMENTI FINALI