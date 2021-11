Lambrettas trio live al Bar93

Sabato 6 novembre appuntamento live veronese per i Lambrettas. Il trio acustico di Valerio Ventura, G.Mado Madoglio e Luca Ventura si esibità infatti al Bar 93 in via Mantovana dalle ore 19, in pieno orario aperitivo, con una scaletta che rende omaggio allo swing e al blues italiano (P.Conte, deAndré, Fossati, L.Dalla..). Inoltre, per tutti i presenti, risottata finale.

