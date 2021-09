Grandi eventi a Bardolino tra arte, storia e sport:  "1, 2, Tlè", Youngtimer Garda Car Show e Centomiglia del Lago

Dal 3 al 5 settembre il Comune della sponda veronese del Lago di Garda ospita “1,2, Tlè”, mostra d’arte sul lungolago, lo “Youngtimer Garda Car Show”, dedicato alle auto storiche e una tappa della regata Centomiglia del Lago di Garda.

Dal 3 al 5 settembre – “1, 2, Tlè”

Tre giorni dedicati all’arte che trasformano il lungolago di Bardolino in una piccola Montmartre. Questo è “1,2, Tlè”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, che porta dal 3 al 5 settembre dalle 10 alle 22, ventisette artisti provenienti da tutta Italia ad esporre le proprie opere, a creare una galleria d’arte a cielo aperto.

Ma 1,2,Tlè non è solo pittura. Lungolago Mirabello ospiterà artisti di qualsiasi arte figurativa, dalla scultura alla fotografia, dalle opere d’ingegno ai ceramisti: «Questa mostra a cielo aperto è ormai un appuntamento fisso per Bardolino e negli ultimi anni si è lavorato molto per dargli quella qualità che merita, chiedendo agli espositori di lavorare sul posto e valutando, con una qualificata giuria, l'originalità delle opere esposte – ha commentato Carlotta Bonuzzi, consigliere comunale con delega alle manifestazioni – questa selezione è stata apprezzata dagli stessi partecipanti e la dimostrazione l'abbiamo in apertura di iscrizioni dove, in pochi giorni, si raggiungono numeri importanti».

L’appuntamento, quindi, è da venerdì 3 a domenica 5, ingresso libero.

Il 4 e 5 settembre - Youngtimer Garda Car Show

Parco Carrara Bottagisio a Bardolino ospita le seconda edizione dello Youngtimer Garda Car Show, l’evento dedicato alle auto d’epoca costruite dal 1981 in poi. Berline, Gti, Coupè, Spider e Supercars sono le categorie ammesse al concorso e che sfileranno sul lungolago, dopo aver sostato a Parco Carrara Bottagisio dalle 13 alle 18.30. Saranno circa 50 le auto presenti, provenienti da tutta Italia. Dopo la sfilata e le premiazioni di sabato, domenica 5 settembre le auto saranno esposte su Lungolago Lenotti durante la mattinata, prima di partire per un breve tour sulle colline della Valpolicella a chiusura dell’evento. L’appuntamento è organizzato da Benaco Auto Classiche in collaborazione con il Comune di Bardolino.

Il 4 settembre – Centomiglia del Lago di Garda – Tappa Bardolino

La 71a Centomiglia, la regina delle regate veliche del Garda farà tappa a Bardolino. Si tratta di un evento storico per la località veronese che sabato 4 settembre sarà la meta più a sud, di tutta la flotta, presente a questa competizione internazionale che percorre tutto il Benaco. Il passaggio dei primi equipaggi dalla boa posizionata tra Punta Cornicello e il Lungolago Preite avverrà indicativamente intorno alle 11.30 e proseguirà per tutto il pomeriggio. Allo scopo di poter ammirare la competizione nella sua completezza sono anche stati posizionati due maxischermi in Piazza del Porto e sul lungolago che trasmetteranno la regata in diretta: «Per il nostro Comune essere stati scelti per il passaggio di questa prestigiosa e storica gara velica è una grande conquista - ha affermato il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini - oltre all’aspetto sportivo, ha anche interessanti risvolti mediatici e d’immagine per il nostro paese e contribuirà ad arricchire il calendario delle manifestazioni che offre Bardolino».

