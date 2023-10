"Lack" in scena al Teatro Satiro Off di Verona

Il 26 ottobre la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF: “Lack” di Giulia Lacorte e Simone Tessari alle ore 19.30. La terza edizione della rassegna del Teatro Ospitato si articola in due percorsi: REVISIONE DEL MITO E MYSTERIOUS, IL TEATRO DEI MISTERI.

«La revisione della fiaba in chiave misteriosa in “Lack” è, come raccontano gli autori: “Lack affonda le radici nel vuoto, lì dove la parola non arriva, i bisogni rimbombano e le domande rimbalzano senza risposta”. Lack è una performance teatrale che indaga il tema della mancanza nell’intimità di un rapporto famigliare. Un debutto in prima assoluta della nuova realtà teatrale proveniente da Padova. La scena si apre con una donna che, imprigionata nella sua infanzia, ricerca disperatamente qualcuno con cui condividere lo spazio e il tempo a disposizione. Si muove freneticamente, gioca, prova a trovare un luogo sicuro mentre aspetta con impazienza una figura che sembra non arrivare mai. Un monologo che prova ad essere un dialogo con l’assente, un momento in cui ascoltare le domande interiori che nascono da un cassetto dimenticato dell’anima. Uno spazio che si popola di ombre, giochi, oggetti che si animano da soli e che prendono il sopravvento su un mondo in cui l’assente è sempre più presente. Lack è ora sogno, ora incubo e accompagna lo spettatore a dialogare con il vuoto. Da dove nasce un’assenza e quando smette di essere presenza? Come si radica e ci trasforma una mancanza? Lack è un atto performativo. Esistono, in scena, due personaggi e la loro spasmodica ricerca di riempire il ( ) provocato da un’ass-[sch]. ‘Mi ascolti?’ ‘Ehi?’ Una performance teatrale dove i bisogni rimbombano e le domande rimbalzano senza risposta: uno s p a z i o cristallizzato fatto di sogni, mancanze e scomode verità. La-[ch…]».

CREDITI:

di Giulia Lacorte e Simone Tessari

con Giulia Lacorte e Andrea Zamengo

Spettacolo di teatro per due performer

Durata: 50 minuti ca.

INFORMAZIONI: info@casashakespeare.it

PRENOTAZIONI VELOCI SU WHATSAPP: https://linktr.ee/teatrosatirooff

BIGLIETTERIA ONLINE: https://casashakespeare.it/lack-teatro-verona-unlocked/

ABBONAMENTO UNLOCKED 2023: https://casashakespeare.it/rassegna-teatrale- unlocked-2023/

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.