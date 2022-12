"The Labyrinth of Dr. Paradise" in scena al Teatro Fucina Machiavelli

12 euro intero. 10 euro ridotto (under 30 e over 70)

Sabato 17 dicembre alle 21 appuntamento in Fucina Machiavelli con il teatro contemporaneo d’avanguardia, con il perfomer veronese Mauro Bernardi che porterà in scena il suo assolo di teatro fisico "The Labyrinth of Dr. Paradise". Attraverso il personaggio del Dr. Paradise, un alter ego dell‘attore, sperimentiamo la storia di uno scienziato che commette una hybris contro la natura. Anche se cerca di dedicare la sua vita a rendere il mondo un posto migliore, alla fine deve affrontare le conseguenze delle sue azioni. Lo spettacolo si ispira a diverse fonti: il racconto di Jorge Luis Borges The House of Asterion, testi promozionali sulla carne “pulita”, carne artificiale prodotta da cellule animali ma eticamente problematica, e diversi testi religiosi.

La storia personale dell‘esecutore si intreccia con la storia immaginaria dello scienziato in modo da creare un pezzo che rispecchia la vita di un artista indipendente che non vuole scendere a compromessi con i suoi ideali. Nel mondo minacciato dal cambiamento climatico, la filosofia del postumanesimo e una visione del mondo non antropocentrica offrono speranza per un possibile futuro. Il concetto di decrescita non è applicabile alla nostra società se ci rifiutiamo di rinunciare a qualche comodità in cui siamo abituati a vivere; e forse rispettare di più le altre specie potrebbe avvicinarci al paradiso.

Bernardi consegue il diploma di attore presso la scuola del Teatro Stabile di Torino; combina nella sua pratica artistica gli studi come danzatore e performer, lavorando con le sue compagnie indipendenti o con grandi teatri stabili.

Lo spettacolo è riservato ad un pubblico adulto, maggiore di 18 anni.

I biglietti 12 euro intero 10 euro ridotto (under 30 e over 70) sono acquistabili la sera dello spettacolo oppure sul sito: www.fucinaculturalemachiavelli.com.