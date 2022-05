Laboratorio di scrittura creativa e presentazione del libro "La principessina spettinata e altri racconti"

Martedì 7 giugno 2022 alle ore 17 presso la Biblioteca Civica di Verona (Sala Farinati) Valeria Castagnini (docente di Storia e Filosofia e autrice) presenta "La principessina spettinata e altri racconti", conducendo un laboratorio di scrittura creativa per ragazzi e adulti (età consigliata: non inferiore agli 8 anni) partendo dalla lettura di una favola divertente dal sapore filosofico.

Per partecipare all'evento non è necessaria alcuna abilità o preparazione particolare. Per l'occasione verrà altresì presentata la bibliografia del cuore dell'autrice al fine di suggerire alcune letture a grandi e piccini (già visibile e scaricabile al seguente link: https://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81464).

L'evento è gratuito e si inserisce all'interno della rassegna "Consigli d'autrice" promossa dalla Biblioteca Civica di Verona.

Non è richiesta la prenotazione.

Biografia dell'autrice: Laureata in Filosofia presso l'Università di Verona e di Nantes, Valeria Castagnini insegna Storia e Filosofia presso le scuole superiori di Verona. È membro dell’associazione Filò. Il filo del pensiero per la quale organizza laboratori di dialogo filosofico sul territorio veronese; collabora con l'Università degli Studi di Milano e con l’Università di Bologna. Nel 2021 ha pubblicato una raccolta di racconti divertenti dal sapore filosofico intitolata "La principessina spettinata e altri racconti" per Gian Giacomo Della Porta Editore (Torino) e nel 2022 un romanzo dal titolo “Era Laura” per il Gruppo Albatros Il Filo (Roma).