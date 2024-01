Laboratori munariani per famiglie: "Rose nell’insalata"

Che forme si nascondono negli ortaggi? Scoprire forme osservando le verdure da nuovi punti di vista e usandole come supporti di stampa, in linea con la cultura del rispetto e del riutilizzo. Laboratorio realizzato in collaborazione con Eataly. I laboratori sono condotti dallo staff di Eataly Art House con la supervisione dell'Associazione Bruno Munari che si è occupata anche della formazione degli operatori.

La prenotazione ai laboratori è obbligatoria sia per adulti che per bambini, con le seguenti tariffe: 5 euro bambino, 7 euro adulto. Acquista il tuo biglietto su Eventbrite, il sovrapprezzo del biglietto adulti verrà saldato il giorno dell'evento presso la nostra biglietteria.

Prenotazioni entro il 15 marzo. Per bambini 4-6 anni.