AID e la Coop. Sociale "La Tata" propongono i laboratori Dsa 2021

Anche quest'anno è stata rinnovata la convenzione tra AID e la Coop. Sociale "La Tata" onlus per i Laboratori DSA 2021 in presenza per studenti con DSA della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, pensati per aiutarli a raggiungere l'autonomia nello studio in base alle loro specifiche caratteristiche.

Oltre ai Laboratori DSA tradizionali, che seguono i ragazzi durante tutto l'anno scolastico, da quest'anno sono stati attivati anche i MiniLab DSA, cicli brevi con un minimo di 4 incontri.

Informazioni e contatti

Web: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratori-dsa-2021.