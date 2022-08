Nuova Acropoli Verona propone tre laboratori per imparare ad animare le letture

Nuova Acropoli Verona organizza per questa estate tre Laboratori di Letture Animate presso la propria sede associativa e le letture in pubblico presso il Parco Santa Teresa (Borgo Roma, Verona). L’obiettivo è far imparare a leggere, interpretare le fiabe e storie attraverso una serie di incontri a cura di Gianni Franceschini, attore, regista, creatore ed interprete laureato al Dams di Bologna (visita il sito www.compagniafranceschini.it).

I volontari di Nuova Acropoli da anni realizzano la lettura di storie animate per trasportare i più piccoli nel mondo dell’immaginazione, in uno spazio condiviso ed emozionante attorno alla “Bibliomobile”, una biblioteca su ruote realizzata dai volontari dell’associazione. Questa volta l’intento è offrire a tutti l’opportunità di imparare quest’arte magica sotto la guida di Gianni Franceschini, che, negli ultimi anni, si è dedicato alla formazione e all’animazione di molteplici esperienze di espressione artistica nelle scuole, negli istituti e in diversi ambiti sociali per bambini, ragazzi, adulti e anziani.

La lettura riguarderà tre operine teatrali tratte dal libro “Teatro con bosco e animali” di Giuliano Scabia. I laboratori avranno una durata di tre lezioni formative di 2 ore ciascuno e di un quarto incontro per la letture in pubblico all’interno delle splendide aree verdi del Parco. L’intero programma è consultabile sul sito parcosantateresa.it.

Ogni laboratorio ha il costo di 40 euro. La partecipazione di tutti e tre i laboratori invece prevede un costo di 90 euro. Iscrizioni entro il 25 agosto.

Primo laboratorio:

martedì 30 agosto ore 18,30

giovedì 1° settembre ore 18,30

martedì 6 settembre ore 18,30

giovedì 8 settembre ore 18,30 lettura al Parco

Secondo laboratorio:

giovedì 15 settembre ore 18,30

martedì 20 settembre ore 18,30

giovedì 22 settembre ore 18,30

sabato 24 settembre lettura al Parco

Terzo laboratorio:

martedì 27 settembre ore 18,30

giovedì 29 settembre ore 18,30

martedì 4 ottobre ore 18,30

giovedì 6 ottobre ore 17.00 lettura al Parco

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’associazione Nuova Acropoli Verona dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) oppure contattandoci tramite sms, whatsapp, telegram al numero 380 7689599, tramite meta e instagram “un parco per tutti - parco santa teresa verona” o scrivendoci su verona@nuovaacropoli.it.