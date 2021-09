"La vie en rose", un doppio spettacolo a San Zeno

Un omaggio alla cantautrice francese Edith Piaf, indimenticabile interprete de "La vie en rose" e di tanti successi musicali tra gli anni Trenta e Sessanta. Le sue canzoni e la sua vita saranno infatti al centro dello spettacolo dal vivo in programma venerdì 24 settembre a San Zeno, organizzato dalla prima Circoscrizione in collaborazione con l'associazione Compagnia Teatrale I Gotturni.

L'appuntamento è quindi per venerdì prossimo, presso la Cooperativa sociale al Calmiere in piazza San Zeno, con il doppio appuntamento alle 19.30 e alle 21.30. Sul palco ci saranno la cantante e attrice Anna Paganini Bresaola e Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, per una carrellata di indimenticabili canzoni da 'La vie ne rose' a 'Non, je ne regrette rien', 'La foule' e 'Milord' intervallate da alcuni passi di poesie e da aneddoti e pensieri scritti dalla stessa cantante.

L'iniziativa, ad ingresso gratuito e aperta e tutti, si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid, con green pass e prenotazione obbligatoria al numero 045-590593.

La serata è stata presentata oggi dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti insieme al presidente della Società Cooperativa sociale al Calmiere Renzo Rossi e alla cantante e attrice Anna Paganini Bresaola. «Prosegue l'impegno per organizzare momenti di svago e intrattenimento per i cittadini - ha detto Occhipinti -. Nel caso specifico, proponiamo una serata di musica e recitazione dedicata alla famosa cantautrice francese Edith Piaf e ai successi di quei decenni. Abbiamo avuto tante richieste da parte del pubblico, che attende con ansia iniziative culturali e momenti di svago come questo. Non a caso abbiamo previsto un doppio spettacolo per non lasciare fuori nessuno e per garantire al meglio le misure anti contagio».

