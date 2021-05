La Rappresentante di Lista in concerto a Verona per il "Rumors Festival"

La Rappresentante di Lista finalmente in tour! Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2021, e il successo in radio, LRDL torna sul palco. Una delle band più premiate, grazie al tour di Go Go Diva, si riprende le scene della musica con uno spettacolo inedito. Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti.

La band sarà ospite di "Rumors Festival, Illazioni Vocali" al Teatro Romano di Verona il prossimo 26 giugno 2021 nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, la stagione di musica, teatro e danza promossa dal Comune di Verona Assessorato alla Cultura.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/rumorsfestival/?ref=page_internal.

- https://www.facebook.com/larappresentantedilistaufficiale

- https://www.ticketone.it/event/la-rappresentante-di-lista-teatro-romano-13727920/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...