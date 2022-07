Chiara Maggi presenta "La ragazza dei fiori" a Borghetto sul Mincio

Si torna sempre nei posti del cuore. E "La ragazza dei fiori", il libro di Chiara Maggi, non poteva che tornare a percorrere le strade della fuga romantica dei protagonisti. Così, sabato 9 luglio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, la Maggi è ospite della Pizzeria La Ruota, in Via Raffaello Sanzio 31 a Borghetto sul Mincio.

«Quando ho visto Borghetto sul Mincio ho capito subito che quel posto mi aveva scelta. Non ero io ad averlo trovato ma lui aveva richiamato la mia anima - ha detto Chiara Maggi - Guardarlo dall'alto del Ponte visconteo mi ha fatto subito uno strano effetto. Quei vecchi mulini che sembrano galleggiare sull'acqua. E poi il cielo e il fiume così vicini. Per me è il posto nel cuore. Il posto dove ho voluto ambientare la fuga d'amore di Chiara e Aldo. Ogni volta che torno mi arricchisco d'immagini e suoni. Ogni volta che parto lascio un po' di me».

Anche la data non è casuale. «Il 10 luglio è il mio compleanno e ho scelto questo periodo proprio perché mi è caro festeggiarlo a Borghetto sul Mincio», ha spiegato l'autrice del romanzo.

Sinossi del libro

Chiara ha alle spalle un’infanzia difficile e un matrimonio sbagliato. La sua infelicità la spinge ad andarsene, sale sulla sua utilitaria senza una meta precisa e si ferma in un paesino lontano da tutto e da tutti. Lì inizia la sua rinascita, fatta di incontri e sorprese, tra cui l’affetto inaspettato di Silvano, un vecchio fioraio che l’assume nel suo piccolo negozio e le insegna i segreti dei fiori.

L’incontro con Jolanda in una casa di riposo, l’amore per Aldo e gli avvenimenti del vicinato che si intrecciano alla sua vita faranno di lei una donna nuova, diversa, senza però mai perdere la sua generosità e sensibilità. Anche i nuovi amici, il bassotto Pepe e il gatto Tigro saranno di supporto per vincere la sua innata insicurezza.