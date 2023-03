La Pignata presenta lo spettacolo "Verona 8485"

Giovedi? 2 Marzo primo appuntamento teatrale della rassegna di spettacoli organizzata da La Pignata Osteria di Pescantina in collaborazione con Livepoint, progetto che vede andare a braccetto la buona cucina con la buona musica e... il buon teatro. Il 2 Marzo Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor porteranno in scena sul palco de La Pignata Osteria lo spettacolo "Verona 8485": due attori, quel Verona, quell’Italia, erano gli anni 80, eravamo noi. La rassegna proseguira? poi il 16 Marzo con l’affermata Storyville Jazz Band, ritenuta una delle piu? prestigiose formazioni di jazz tradizionale in Italia per rivivere le atmosfere di New Orleans Chicago di cento anni fa.

Una vecchia soffitta, il pavimento ingombro di ritagli di giornale, un subbuteo, una scatola di dischi, zaini di scuola per l’uso e consumo di bibite fortunose e pasti estemporanei, altre cianfrusaglie: l’ambiente di una memoria che va rimessa in ordine, un ambiente fermo a una domenica di circa 30 anni prima, l’anno dello scudetto di una squadra leggendaria, una provinciale di lusso a cui pero? nessuno avrebbe dato il credito di una gloriosa “cavalcata” sportiva.

Due amici, accomunati dalla passione per il calcio, per il tifo e per lo stadio, entrano nel buio di questo luogo per tornare con i ricordi a quel tempo la?, a quel momento la?, a quella stagione calcistica 84/85, in cui l’Hellas Verona, o piu? semplicemente “il Verona”, allenato da Osvaldo Bagnoli, stravolgeva pronostici e travolgeva le avversarie accreditate, per rincorrere il sogno di tanti Davide che ambiscono alla vittoria sui giganteschi Golia di un calcio spumeggiante e traboccante di denaro, finendo per vincere quel campionato in una domenica di maggio del 1985.

E cosi?, in un gioco di confronti ed evocazioni sul filo di una gioia malinconica, sulle note di canzoni che durarono lo spazio di un’estate e sullo sfondo di fotogrammi color nostalgia e di una cronaca nazionale che incalzava tra facili entusiasmi e tonfi inimmaginabili, i due amici ripercorrono partita dopo partita la grande impresa, fino alla sorpresa finale, che per entrambi, in modi diversi, segno? quell’anno e segno? quella domenica di maggio, in cui il giallo e blu della Verona calcistica scoloriva in un’altra storia e in un altro umore.

La Pignata, ricorda che tutte le serate prevedono la cena alla carta a cui seguira? il concerto a partire dalle 21.30 circa. In alternativa e? possibile riservare un tavolo anche nella zona bar con consumazione obbligatoria. Visto il ridotto numero di posti a sedere, per accedere al locale nelle serate di spettacolo e? consigliata la prenotazione.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: La Pignata. Tel. 391 752 08 58.