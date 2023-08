Al Teatro Dim va in scena lo spettacolo "La luna sull’uomo"

Nel suo vagabondare, Bruno, ha costruito la sua nave, il Bolide; una capanna su ruote, umile e curata, fatta con pezzi recuperati dalla strada. Volare. Superare il buco d’Ozono. Attraversare l’universo là dove non ci sono né strade né rumori ed arrivare da lei. Poi, una volta sulla luna, si vedrà; Bruno nemmeno ci pensa. L’importante è partire. Elementare Teatro mercoledì 2 agosto alle ore 21 presenterà presso il Teatro Dim di Castelnuovo del Garda La luna sull’uomo, spettacolo clownesco e poetico sulla forza dei sogni. Una storia scritta e diretta da Carolina De La Calle Casanova, con Federico Vivaldi, la macchina scenica su ruote è di Ilaria Bassoli e Davide Vivaldi, che racconta di un viaggio senza mappa né bussola, senza barca né marinai; una riflessione timida e fragile sulla forza dei sogni.

Dopo il successo del primo appuntamento, Fondazione Aida ripropone a Forte Gisella il 3 agosto, ore 20, Discover Forte Gisella, tour teatralizzato per famiglie alla scoperta di una vera fortezza dell’Impero Austroungarico tra le meglio conservate. Un percorso multidisciplinare oltre che un’occasione unica per conoscere in modo diretto e avvincente un periodo storico che molti considerano noioso e complicato. Seguirà al tour, alle ore 21.00, lo spettacolo per famiglie Le Sorelle Van Stories, un racconto nel racconto attraverso le fiabe, le storie tipiche, le vicende, le tradizioni di diversi Paesi, mentre il 10 agosto è in programma il debutto del nuovo spettacolo di Fondazione Aida Allegro nel mare della musica, un viaggio nella storia della musica.

La città dei ragazzi è organizzata con il Comune di Verona, Quarta Circoscrizione, Estate Teatrale Veronese, Fondazione Zanotto, Amia, Unicredit, Agsm Aim, Consorzio Zai.

Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona). Teatro Dim (via S. Martino 4 Castelnuovo del Garda).

Info www.fondazioneaida.it - tel. 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it

