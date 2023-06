La città dei ragazzi – I giovedì al forte: "Allegro nel mare della musica"

Debutta a Forte Gisella, il 10 agosto, la nuova produzione di Fondazione Aida ets "Allegro nel mare della musica", spettacolo che attraverso le avventure di Allegro vuole far conoscere ai bambini la storia della musica dalle origini ad oggi. Allegro ha una famiglia che più chiassosa non si può. Stufo di tutto questo fracasso esprime un desiderio: vivere in un mondo senza suoni, fatto di puro silenzio. Il suo fedele amico, il pupazzo Re Ranocchio, cerca di convincerlo a non esprimere desideri pericolosi ma è troppo tardi: Allegro si addormenta senza sapere che il suo desiderio è stato udito dal Gran Consiglio delle Muse, somme protettrici della musica. Furibonde con Allegro, vogliono trasformarlo in cornacchia.

Re Ranocchio cerca di intervenire e, per fortuna, trova una Musa disposta ad ascoltarlo. Euterpe, Musa protettrice della musica, si offre di guidare il bambino in un viaggio nel Mar Melodio, a bordo della Zattera Musicata (tutta da suonare!), per testare se davvero Allegro è allergico alla musica come dice. In questo mare, dovrà superare quattro prove musicali e incontrerà personaggi illustri legati al mondo della musica, viaggerà attraverso la storia musicale (dai canti barocchi a quelli africani) e, a un certo punto, avrà perfino bisogno dell’aiuto dei bambini per far sì che la Zattera avanzi! Attraverso strumenti mai sentiti ed esperimenti vocali di musica d’insieme, Allegro, Re Ranocchio e il pubblico diventeranno l’orchestra della storia e faranno in modo che il viaggio si porti a termine. Riusciranno i nostri eroi a superare le prove musicali orchestrate dalle Muse e tornare a casa sani e salvi senza essere trasformati in cornacchie?

Lo spettacolo è inserito nel cartellone de La città dei ragazzi, rassegna organizzata da Fondazione Aida con la collaborazione del Comune di Verona, Quarta Circoscrizione, Estate Teatrale Veronese, Unicredit, Agsm Aim, Fondazione Giorgio Zanotto, Consorzio Zai.

Durante gli eventi sarà aperto un punto di ristoro. La biglietteria aprirà a partire da un'ora prima l'inizio degli eventi.

Foto locandina Fondazione Aida