L'oco loco, pic nic in vigna alla Cantina Fasoli Gino di Colognola

?Pic Nic in Vigna ?



? Un calice di vino a scelta



? 1 Panino padellino by Gerry The Truck



?Location:



Cantina Fasoli Gino | VIGNETO ORGNO

Via C. Battisti, 47 – San Zeno di Colognola ai Colli (VR)



? Clara Romero & Marghe

Prenota il tuo biglietto!



https://fasoligino.com/prodotto/loco-loco-2024/





welcome@fasoligino.com