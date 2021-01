"Indizi contemporanei" in mostra a Verona presso Kromya Art Gallery 

Presso la sede veronese di Kromya Art Gallery prosegue, fino al 30 gennaio 2021, la collettiva "Indizi contemporanei", con opere di Marco Casentini, Fabrizio Corneli, Federico Ferrarini, Emanuela Fiorelli, Paola Pezzi, Alex Pinna, Paolo Radi e Paolo Scirpa. L'esposizione ruota attorno ad una selezione di artisti nati negli anni Sessanta e Settanta, conosciuti ed apprezzati nel panorama italiano, ai quali si aggiungono le ricerche di due maestri della luce: Fabrizio Corneli e Paolo Scirpa.

In esposizione, le sculture in bronzo patinato di Alex Pinna, gli orditi di Emanuela Fiorelli che sondano e scandiscono gli spazi, le strutture essenziali e pulsanti di Paola Pezzi, le estroflessioni di Paolo Radi, i colori del mondo di Marco Casentini ed il prototipo di un progetto di Federico Ferrarini (realizzato in collaborazione con la scultrice italo americana Cristina Carusi) che segna l'inizio di un nuovo percorso attraverso la sperimentazione e la lavorazione del marmo. Luci ed ombre sono, infine, protagoniste nelle installazioni di Fabrizio Corneli, che nascono da uno studio approfondito dell'ottica e della geometria, e nelle vibrazioni luminose di Paolo Scirpa, che ha fatto della luce la materia prima della sua ricerca.

Informazioni e contatti

Dal 7 al 30 gennaio 2021, la sede veronese di Kromya Art Gallery (via Oberdan n. 11c) sarà aperta al pubblico da martedì a sabato con orario 10-12.30 e 16-19.30. Nel rispetto della normativa vigente, gli accessi saranno contingentati e sarà richiesto l'uso di dispositivi di protezione individuale. Eventuali variazioni agli orari di apertura saranno tempestivamente comunicate sul sito web e sui social media della Galleria.

In contemporanea, la sede di Kromya Art Gallery a Lugano ospita la personale di Giovanni Campus, "Tempo in processo. Rapporti misure connessioni", prorogata fino al 29 gennaio 2021.

Per informazioni e appuntamenti: T. +39 045 9788842.

Mail: riccardo@kromyartgallery.com

- info@kromyartgallery.com

Web: www.kromyartgallery.com

- www.instagram.com/kromya_art_ gallery

- www.facebook.com/ Kromyartgallery.