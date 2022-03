"Kohlhaas" di e con Marco Baliani in scena al Teatro Fucina Culturale Machiavelli

Biglietto Intero 12 euro | Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Torna a Verona Marco Baliani, tra i più importanti attori e registi del teatro italiano, con il leggendario spettacolo "Kohlhaas", che andrà in scena sabato 26 marzo alle 21 sul palco del teatro Fucina Machiavelli, che accanto a compagnie emergenti porta nella nostra città i nomi più prestigiosi del panorama teatrale nazionale. "Kohlhaas" è un capolavoro dell’arte del racconto orale, tratto dall'omonimo romanzo di Heinrich Wilhelm von Kleist e adattato per il teatro da Marco Baliani e Remo Rostagno.

La storia, realmente accaduta nella Germania del XVI secolo, è quella di un allevatore di cavalli, Michael Kohlhaas, il quale subisce un sopruso: il barone von Tronka gli sottrae ingiustamente due bei morelli e fa bastonare il suo servo. La puntura che Kohlhaas avverte nel cuore a poco a poco, e man mano che si renderà conto che non avrà giustizia, si apre in fessura e poi in squarcio e poi in voragine. E Kohlhaas cade nell’abisso di chi cercando giustizia da sé diviene ingiusto.

A raccontare questa storia senza tempo, una scenografia minimale e la magia di un attore straordinario. Marco Baliani riesce infatti a rappresentarla con la maestria di decine di attori, mentre, con i suoi abiti semplici, si trasforma in tutto ciò che narra e par di vederlo divenire altro da sé. Immediato è il rimando al Mistero buffo di Dario Fo, che diede il via al teatro di narrazione negli anni Settanta, di cui "Kohlhaas" è uno degli esempi contemporanei più riusciti. Un monologo eterno che a trent’anni dal debutto gira ancora i palcoscenici di tutta Italia (e non solo) e continua ad emozionare.

