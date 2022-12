Los Fastidios, Skarface e tutto il meglio della musica punk rock e ska per il "Kob Fest" al The Factory 

Kob Fest, un evento a suon di musica punk rock & ska organizzato da Kob Records, etichetta discografica veronese, che fu anche storico negozio di dischi nel quartiere di Veronetta a Verona dal 1996 al 2011 e da allora solo shop online. Per celebrare l'evento sul palco ci saranno tutte band che fanno o hanno fatto parte della scuderia Kob Records.

L'appuntamento imperdibile è per venerdì 6 gennaio 2023 al The Factory di San Martino Buon Albergo in viale del Lavoro, 7.

Apertura porte: ore 15

Band di apertura: ore 15.30

Le band annunciate al Kob Fest

SKARFACE - Storica band parigina, dedita a sonorita? ska 2Tone, on the road dal 1991, sicuramente una delle ska bands piu? conosciute ed importanti nel mondo. Capitanati da Fred, storica figura della scena musicale francese, la loro musica include influenze dallo ska al punk rock. Hanno realizzato un album per ogni anno della loro esistenza. Due di questi: "Best and Next" (1999) e "Last music warriors" (2000) realizzati su Kob Records. Nella loro carriera oltre 2000 concerti all'attivo in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, Australia, Giappone e Latino America.

LOS FASTIDIOS - La band veronese on the road dal 1991, piu? conosciuta al mondo, band di punta del panorama punkrock e ska mondiale, con oltre 2000 concerti in tutto il mondo. Un sound che mixa diverse sonorita? della strada, dallo ska 2Tone al punkrock, dal reggae al rock'n'roll, dal soul al britpop. Undici album all'attivo, ultimo dei quali "XXX The Number Of The Beat" (che celebra il loro trentennale) e? stato definito dalla stampa specializzata mondiale come il miglior lavoro di sempre della band. La band uscira? a primavera con un nuovo attesissimo minialbum che sara? prodotto, come tutti i precedenti lavori, dalla Kob Records, etichetta di Enrico De Angelis, fondatore e cantante della band. La band ha gia? in programma per il 2023 un fittissimo calendario concerti che portera? la band in tutta Europa, UK e Latino America.

FFD - band italiana nata a Parma nel 1992, affermatasi come una delle piu? apprezzate realta? musicali della scena punkrock italiana. Il leggendario primo album, Hasta La Baldoria, pubblicato nel 1996 dalla Kob Records e diviso con gli amici Los Fastidios, e? stato ristampato due anni fa in vinile colorato dalla stessa Kob Records. A Ottobre 2021, terminate le registrazioni del nuovo album, purtroppo Mono, fondatore, cantante della band, nonche? nota figura della scena punk rock europea, viene improvvisamente a mancare. Il disco Revolutionary Boy, uscito postumo, prodotto da Kob Records, gli viene dedicato. In suo nome viene creato il festival punk Monorama, la cui prima edizione si e? tenuta a Parma il 2 Luglio 2022.

ASHPIPE - Band di Volpedo/Voghera nata nel 2007. Musica e impegno sociale fanno di questa band uno dei gruppi piu? importanti della scena punkrock/ska italiana, caratterizzati dalla presenza sul palco anche di un violino. Dopo un primo album datato 2008, approdano alla Kob Records con il loro secondo lavoro discografico Born Bad al quale seguira? nel 2020 (dopo un ep datato 2013) l'album "Sbandati". La band si e? fatta conoscere ed apprezzare anche all'estero grazie ai numerosi concerti in Germania, Scandinavia, Svizzera, Austria, Polonia, UK (lo scorso anno hanno partecipato al Rebellion Festival di Blackpool) oltre che in Italia.

LA SINDROME DI PETER PUNK - Progetto nato dalle ceneri della storica punk rock band trevigiana Peter Punk, tra le piu? importanti della scena italiana fine anni 90, inizio 2000, portato avanti dal leader e voce (Peter Punk) Nicolo?, che porta in giro per lo stivale vecchie e nuove hit della band insieme alla sua compagna Rossella. Divertimento a suon di vecchio e caro punkrock italiano. I Peter Punk avevano partecipato nel 2000 alla storica compilation prodotta da Kob Records "Tre Venezie, skins and punx united against racism" che raccoglieva il meglio delle bands trivenete del tempo.

LE IENE - Giovane band ferrarese dedita allo skapunk, approdati alla Kob Records con l'album "Immaginazione" che li ha consacrati come una delle bands piu? interessanti del genere sia in Italia che all'estero, grazie anche ai numerosi concerti tenuti in tutta Europa.

MEDIUM BEER - Giovanissima band brianzola, che unisce al punk rock sonorita? ska, al momento hanno realizzato un album autoprodotto e per il prossimo lavoro discografico con ogni probabilita? approderanno alla Kob Records che per questo festival ha deciso di invitarli come ospiti quale miglior band giovane italiana vista in azione nell'ultimo anno come supporto ai Los Fastidios.

Prima, durante e dopo l'evento selezione musicale ska&punk con dj set di Elisa Dixan (voce nei Los Fastidios e responsabile della Kob Records).

