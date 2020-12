Kit asporto di Capodanno da cucinare online con gli chef di èCucina

Un kit per il tuo Capodanno per 2 persone da ritirare a èCucina, la scuola di cucina di Verona. Le ricette dei nostri chef a casa tua con il minicorso per completarle insieme e farci gli auguri! Prenota entro il 29 dicembre! E poi?! Poi, se vorrai, ti collegherai con la piattaforma Zoom con èCucina il 31 dicembre alle 21 e completeremo insieme con pochi passi la tua "apericena" di Capodanno!

Sandra e Raimondo di èCucina condivideranno un po' della loro energia scoppiettante con te! Un pò cucini tu e un pò cuciniamo noi, il giusto equilibrio per arrivare rilassati al 2021! Il kit sarà quasi pronto da degustare, pochi passi e tutto sarà pronto in tavola. Se vorrai ti collegherai con Sandra e Raimondo il 31 dicembre per assemblare insieme i piatti che necessitano di essere completati.

Kit di Capodanno di Sandra e Raimondo

Ancora poche ore per pensare a ricette stuzzicanti , da scaldare facilmente e di grande soddisfazione per il vostro Capodanno 2020 , non dobbiamo farci mancare nulla! Le migliori ricette furbe dei nostri chef!

Il menù

Il kit di èBistrot non sostituisce il cenone di Capodanno ma è sicuramente un’ apericena per 2 persone golosa e stuzzicante e conterrà:

2 Mini poke di èBistrot di seppia con riso da sushi, 3 verdure cotte, edamame, avocado, arancia e finocchio in agrodolce, salsa ponzu

1 Panettoncino gastronomico con : mousse di mortadella, crema tapenade, salsa tonnata, con insalata e maionese di mandorle

2 burger di cappone con pane da hamburger cotechino, bacon, montasio, mostarda di mele (burger da 70 gr)

Mousse di lenticchie e insalata russa di Sandra per le tartine

Pane per le tartine

Il kit di èBistrot veg conterrà:

2 Mini poke di èBistrot di tempeh di ceci con riso da sushi, 3 verdure cotte, edamame, avocado, arancia e finocchio in agrodolce, salsa ponzu

1 Panettoncino gastronomico con : mousse di ricotta alle erbe aromatiche, crema tapenade, salsa tonnata veg, con insalata e maionese di mandorle

2 burger di lenticchie con pane da hamburger, tofu affumicato , montasio, mostarda di mele (buregr da 70 gr)

Mousse di lenticchie e insalata russa di Sandra per le tartine

Pane per le tartine

Quanto costa? Il costo del kit per 2 persone costa 40 kit e 55 euro kit con bottiglia di Filòs Spumante Brut, biologico, La Cappuccina oppure Durello Brut 24 mesi, Metodo Classico, Dama del Rovere

Come funziona? Il kit si presenterà con alcune cose pronte alla degustazione (come il panettone gastronomico ) e alcune da assemblare, scaldare e completare in pochi passi, come? Ti potrai collegare con Sandra e Raimondo di è Cucina in collegamento con zoom il 31 dicembre dalle 21 alle 21.30 quando noi assembleremo il nostro kit in diretta insieme a voi e ci faremo gli auguri! Oppure potrai semplicemente chiedere le semplici istruzioni per completare i piatti.

Informazioni e contatti

Come prenoto? Prenota il tuo kit chiamando al 351 8094500 oppure al 334 1934095 entro il 29 dicembre, asporto il 31 dicembre dalle 17 alle 20. No whatsapp, no messanger, no social (grazie!). Ti chiederemo una mail per inviarti il collegamento per assemblare le ultime cose insieme, se vorrai.