I norvegesi Kings of Convenience in concerto al Teatro Romano

Al Teatro Romano il 23 luglio 2022 salirà sul palco il duo norvegese Kings of Convenience, formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, maestri nell’arte del dettaglio e della nostalgia, che passa attraverso un folk-pop solido, pur nell’assenza di qualsivoglia forma di innovazione superflua.

La loro armonia di voci, suoni acustici e personalità è una cifra precisa e indelebile per chiunque li ascolti, con un approccio innocente, a volte quasi irreale. Tornano sui palchi dal vivo dopo la pandemia per portare una visione tranquilla della musica, e per ricordarci che può essere semplice provare persino ad essere felici di nuovo insieme.

Web: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/kings-of-convenience/.