Kind of Vasco: la musica di Vasco Rossi in chiave jazz al Teatro Filarmonico

Nasce TRAVEL COLLECTIVE, il collettivo formato del duo jazz MARCO VEZZOSO e ALESSANDRO COLLINA e altri 7 artisti provenienti da tutto il mondo. Un mosaico culturale e musicale composto, oltre che da MARCO VEZZOSO (tromba) e ALESSANDRO COLLINA (pianoforte), da ANDREA MARCHESINI (percussioni), DOMINIQUE DI PIAZZA (basso) e NEYVELI S. RADHAKRISHNA (violino), tre artisti con i quali il duo ha già collaborato in passato, a cui si aggiungono KEVIN SAURA (chitarra), KHALED BEN YAHIA (ud), PRAVEEN NARAYAN (tabla) e CECILIA BARRA (voce).

«La creazione di un collettivo su questo nostro nuovo progetto è stata per noi da subito una scelta fortemente condivisa che ci ha permesso da subito d’esplorare nuovi territori sonori – dichiarano Marco Vezzoso e Alessandro Collina – Volevamo condividere la passione che ci accomuna con artisti provenienti da continenti differenti e dare così una nuova rilettura alla musica strumentale, piena di contaminazioni e difficilmente etichettabile. Inoltre, è per noi un modo di tornare nelle città in cui abbiamo suonato negli anni».

Dal 27 ottobre sarà disponibile in digitale “RAINI IN SEOUL”, il primo brano di TRAVEL COLLECTIVE che anticipa l’album “NEW WAY” (Art in Live / Egea Music) in uscita il 10 novembre in formato fisico e digitale. L’album si compone di 9 brani che fanno da ponte tra le diverse origini del collettivo e i mondi musicali che spaziano dal jazz alla musica classica, passando per la world music, fino a giungere al pop, per creare un senso profondo di collettività e unione tra Paesi diversi.

Il progetto desidera promuovere la comprensione, l’apertura mentale e l’unità tra le persone provenienti da contesti culturali diversi, sottolineando come la musica possa agire come linguaggio universale che collega le persone in tutto il mondo. L’11 novembre il duo jazz MARCO VEZZOSO e ALESSANDRO COLLINA presenterà dal vivo “KIND OF VASCO”, il doppio album realizzato nel 2022 insieme al percussionista Andrea Marchesini contenente alcuni dei brani più famosi di Vasco Rossi rivisitati in chiave jazz, presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di VERONA.

L’evento avrà inizio alle ore 21. Prenotazione su whatsapp al 3428986001.

L’album si compone di 15 brani in cui la tromba prende il posto della voce per dare vita ad una metamorfosi che unisce il rock al jazz, passando per sonorità proprie della musica classica e della world music. Il progetto vede anche la partecipazione di un’orchestra d’archi diretta dal maestro Corrado Trabuio e l’intervento del violinista indiano Neyveli S. Radhakrishna. L’idea del progetto nasce dopo il successo della versione strumentale di “Sally”, dall’album “Italian Spirit” (Egea Music/Art in Live, 2020), che ha ricevuto l’apprezzamento dello stesso Vasco, il quale sul proprio canale Instagram ha condiviso un post dedicato a “Kind of Vasco” (www.instagram.com/p/CaZOmnjg2pD/?utm_medium=copy_link).

«Abbiamo dedicato molto tempo e dedizione alla realizzazione di questo progetto discografico, ne siamo stati davvero rapiti – affermano Marco Vezzoso e Alessandro Collina – “Kind of Vasco” supera ogni confine tra i generi: rock, pop, jazz, world music, classica; una miscellanea che va oltre le singole identità dei linguaggi e, grazie alla musica del Komandante, confluisce in un solo crogiuolo: musica strumentale allo stato puro». È online il video di “VITA SPERICOLATA” (https://youtu.be/vSCTrwCKD8A), girato presso la Tenuta Colombera di Alassio (SV) con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile della Riviera dei Fiori “Note Libere”, diretta dal maestro Corrado Trabuio.