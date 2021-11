Per la rassegna "La Camera delle Meraviglie" al Teatro Ristori i talenti Kevin Zhu e la pianista Elisa Tomellini

Prezzo non disponibile

Secondo appuntamento al Teatro Ristori giovedì 4 novembre alle ore 20 con la nuova rassegna La Camera delle Meraviglie, dedicata all’inclusione delle giovani eccellenze. Protagonisti il giovane violista Kevin Zhu e la pianista Elisa Tomellini: il primo vincitore, e più giovane finalista, della 55esima edizione del Premio Paganini, concorso internazionale di violino dedicato al grande musicista ligure tra le più importanti competizioni violinistiche del mondo; la seconda definita dal quotidiano The Guardian come una fra i più brillanti talenti dell’attuale generazione di giovani artisti.

I due giovani talenti eseguiranno un programma vario ed avvincente, da Niccolò Paganini alle sonate romantiche di César Franck e Richard Strauss.

