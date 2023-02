Kendrick Lamar per la prima volta in assoluto live all'Arena di Verona 

Kendrick Lamar torna in Italia con un unico spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. L’artista premio Pulitzer e vincitore di diversi Grammy Awards si esibirà per la prima volta in assoluto all'Arena di Verona lunedì 17 luglio 2023. Lo spettacolo di Verona segna il ritorno di Lamar in Italia dopo la sua esibizione da headliner al Milano Summer Festival 2022 (Ippodromo Snai San Siro).

L'ultimo album di Lamar, "Mr. Morale & The Big Steppers", è stato pubblicato nel maggio 2022 ed è stato accolto da recensioni entusiastiche e consensi internazionali. L'album è stato certificato platino dalla RIAA e gli è valso tre Grammy Awards alla cerimonia del 2023.

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com a partire dalle 16 di martedì 28 febbraio 2023, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10 di domenica 5 marzo. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.