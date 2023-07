Venerdì 14 luglio, karaoke dal titolo "Come mai" al Parco Ottocento, in Via Boscomantico 9, a Verona.

Apertura della serata alle 18 e karaoke dalle 21 con Teo Lovato & Cix.

Bar e ristorante aperti.

Parcheggio e ingresso liberi.

Maggiori informazioni: info@parcoottocento.it o 324-8446050.