Kandinskij in Polesine: visita alla mostra allestita a Palazzo Roverella

Da Verona al profondo Polesine per scoprire Kandinskij, ma anche il Veneto meno noto, la terra tra i fiumi, tra Adige e Po.

Lo spunto dell'escursione è la mostra "Kandinskij - L’opera | 1900 – 1940" allestita a Rovigo nel Palazzo Roverella progettato dal veronese Sanmicheli. 80 opere dell'uomo che nel suo peregrinare europeo cambiò l'arte del Novecento, ma ammirerete anche Paul Klee, Gabriele Münter e persino dipinti del compositore Arnold Schönberg. Curiosità, approfondimenti e, ovviamente, la descrizione dei capolavori saranno i contenuti della visita guidata che permetterà di comprendere facilmente la velocissima evoluzione di uno dei più grandi artisti del '900, che partendo dall'arte tradizionale russa fondò l'astrattismo.

Russo moscovita, ma cresciuto ad Odessa in Ucraina, dove realizza le sue prime opere - in questi giorni nascoste nei bunker - affermatosi in Germania e Francia... Kandinskij fu un autentico cittadino europeo con nazionalità russa, francese e tedesca, e oggi offre anche una attualissima lezione di vita, di indipendenza e di libertà, prima ancora che d'arte. A seguire la visita guidata di Rovigo che, a dispetto di quello che si crede, ha delle eccellenze da mostrarvi, come il famoso Tempio della Rotonda dedicato alla Beata Vergine del Soccorso, capolavoro del periodo veneziano. Dopo il pranzo libero trasferimento nell'elegante Lendinara per una passeggiata sulla Riviera dell’Adigetto. Ripercorreremo la sua storia, ammirando rovine di castelli, molte ed antiche ville padronali, il Duomo di Santa Sofia. Non mancherà la sosta all’olivetano Santuario della Beata Vergine del Pilastrello, meta di pellegrini da più di 500 anni e dove si potrà bere la celebre acqua miracolosa.

Le nefaste conseguenze della guerra sono già arrivate nel tranquillo Polesine: le opere di Kandinskij sono tra le più reclamate dal governo russo che ne chiede la restituzione anticipata, prima della prevista chiusura della mostra, a fine giugno. Una ragione in più per affrettarsi a conoscere Vasilij Vasil'evi? Kandinskij, l'uomo che inventò l'astrattismo, e a scoprire le bellezze nascoste del Polesine veneto.