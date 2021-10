"Kammer-Oper", Chiara Isotton e Aldo Sisillo al Teatro Ristori

Il quarto appuntamento dell’Orchestra Filarmonica Italiana in programma al Teatro Ristori il 1 novembre alle 18.30, è dedicato alla lirica con un programma di grande impatto e qualità. “Kammer-Oper” è una ricca occasione per conoscere e gustare il mondo della letteratura operistica anche in teatri che non possono ospitare i grandi organici che la lirica richiede, che nella cornice del Teatro Ristori trova la sua perfetta ambientazione. Il concerto proposto è puntuale lavoro, nella selezione dei brani e negli arrangiamenti, per rivivere le timbriche e le atmosfere delle grandi arie, di preludi ed intermezzi del vasto repertorio operistico che ha reso l’Italia grande nel mondo.

L’appuntamento al Teatro Ristori propone un programma musicale che spazierà da Verdi a Puccini con una delle voci emergenti più importanti del panorama nazionale ed internazionale: Chiara Isotton. In questi mesi è impegnata nella preparazione di uno dei momenti più importanti del mondo della lirica mondiale: la prima al Teatro alla Scala di Milano, dove si esibirà accanto a stelle del melodramma come Anna Netrebko e Ildar Abrazakov. E’ stata scelta infatti per interpretare la dama di Lady Macbeth nell’opera verdiana che inaugurerà, con la direzione di Riccardo Chailly, il cartellone della Scala.

Ma prima dell’importante appuntamento meneghino, a Verona farà sognare il pubblico grazie alla sua voce e a capacità artistica uniche. Il timbro corposo e ricco di armonici, sostenuto da una poderosa tecnica che l’ha portata ad esibirsi con grandi direttori tra cui Zubin Mehta, le consentono di valorizzare ogni sfumatura dei personaggi e delle opere dei compositori in programma. L’interpretazione intensa e mai stucchevole esalta i brani del repertorio che affronta con innata grazia e dimestichezza, conferendo nelle sfumature vellutate del cantato una linea sottile e omogenea che lega le varie opere con una padronanza scenica disarmante.

Per la data scaligera, assieme ai Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, sarà diretta da un altro nome di spicco del mondo lirico ed operistico, il M° Aldo Sisillo che, all’incarico di Direttore artistico presso l’importante Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, affianca una prestigiosa carriera come Direttore d’Orchestra. Apprezzato a livello nazionale e internazionale, riesce ad attirare il pubblico di tutto il mondo per la qualità delle produzioni liriche. Alla guida di Isotton e dei Solisti di Ofi, per natura flessibili alle sperimentazioni e rigorosi nella tecnica, con autorevolezza ed intensità saprà valorizzare ed esprimere al meglio il repertorio di Verdi e Puccini, con un assaggio anche di Bizet e Cilea.

Box Office Verona – Via Pallone 16 Verona, Telefono 045 80 111 54

booking@orchestrafilarmonicaitaliana.it

