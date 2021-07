Alla Dogana d’acqua con Casa Shakespeare il "Juliet summer fest"

Prezzo non disponibile

Tornano le serate alla Dogana d’acqua di Casa Shakespeare, quest’anno con un’incursione speciale. Sarà un omaggio a Dante ad aprire la decima edizione della rassegna estiva "Juliet summer fest". Ai Filippini, il 28 luglio andrà in scena la Dante Connection, un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso tutto in una sera. Il 29 luglio sarà la volta di ‘Giulietta e Romeo by the river’, con imbarco degli spettatori a Castelvecchio e arrivo alla Dogana direttamente dal fiume. Il 30 luglio “SH-ORT-AKESPEARE”, cortometraggi realizzati da Sycamore T Company con interpreti più o meno noti al pubblico.

Sabato 31 luglio Federica Cacciola, con Cesare Catà, regalerà agli spettatori un’altra visione della tragedia dei due innamorati con “Guardami come Romeo guarda Giulietta morta”, un mix di storytelling, letture e stand up comedy con l’inserimento di riferimenti a Benedetto e Beatrice, ma anche Antonio e Cleopatra. Domenica 1 agosto, infine, sarà sempre Federica Cacciola e ripercorre in “Ma sei scema? Morte di una brava bambina” la vita di una donna del terzo millennio.

Grande ritorno anche per il Giulietta e Romeo re life, dal 18 al 22 luglio. Una rievocazione storica negli stessi giorni, ore e luoghi narrati dal Bardo. Uno spettacolo itinerante che sarà visibile però solo in streaming, nel rispetto dei protocolli anti Covid. L’opera sarà interpretata dagli studenti delle scuole veronesi che, alle sei di mattina o alle otto di sera, dal balcone di via Cappello a Forte Gisella, accompagneranno il pubblico a riscoprire la tragedia dei due amanti veronesi.

Informazioni e programma sul sito www.casashakespeare.it.

Le iniziative, patrocinate dal Comune e dalla Provincia, sono state presentate dall’assessore alla Cultura Francesca Briani. Presenti Andrea De Manincor, direttore artistico Casa Shakespeare, Sabrina Modenini, regista della compagnia dei Giovani, Corrado Polini di Poliniani Editore che ha collaborato alla rassegna. «Una proposta di grande qualità che va ad arricchire il programma culturale estivo, entrando in connessione con le celebrazioni e l’anniversario dantesco. Non poteva mancare, infatti, il riferimento al Sommo Poeta – ha detto Briani -. Con grande intelligenza e impegno questa manifestazione è cresciuta di anno in anno, valorizzando un luogo straordinario del quartiere Filippini e facendo sì che ci fosse una riscoperta della tragedia di Giulietta e Romeo attraverso un progetto culturale e il diretto coinvolgimento degli studenti veronesi».

Il programma

? Domenica 18 luglio

? 20.00 – 20.15 Corte Mercato Vecchio - lite Montecchi/Capuleti

? 20.15 - 20.20 Corte Mercato Vecchio - regina Mab

? 20.30 - 20.40 Lungadige Donatelli – Osteria da Nori: Giulietta, madre e Balia, litigio papà Capuleti / Tebaldo e primo bacio tra Giulietta e Romeo

? Lunedì 19 luglio

? 08.00 - 08.30 Casa di Giulietta (cortile) - scena del balcone

? 08.45 - 09.00 Chiesa di S. Anastasia - Romeo e Frate Lorenzo

? 16.00 - 16.15 Chiesa di S. Anastasia – matrimonio

? 16.00 - 17.00 Giardini di Piazza Indipendenza - duello Tebaldo / Mercuzio / Romeo

? Martedì 20 luglio

? 06.00 - 06.30 Casa di Giulietta (interno) - scena dell'allodola e Litigio Papà Capuleti – Giulietta

? 06.45 – 07.00 Chiesa di S. Anastasia - Giulietta da Frate Lorenzo

? 23.30 - 24.00 Casa di Giulietta (interno) - Giulietta prende la fiala

? Mercoledì 21 luglio

? 10.00 - 10.15 Casa di Giulietta (cortile) - Giulietta morta

? 10.15 - 11.00 Tomba di Giulietta (chiostro) - tragitto feretro CASA -TOMBA

? Giovedì 22 luglio

? 06.00 - 06.30 Tomba di Giulietta (chiostro) - Arrivo e morte di Romeo – risveglio e morte di Giulietta. Arrivo del principe. È l'alba grigia.

Ex Dogana d'Acqua: 28 luglio - 1° agosto ore 21.

Ingresso riservato ai soci di Corte Dogana (Canoa Club Verona), Associazione per la promozione di eventi culturali presso l’Antica Dogana di fiume di Verona.

Informazioni: https://www.cortedogana.it/

Iscrizioni online su: Domanda soci Corte Dogana

? Mercoledì 28 luglio: Dante Connection Inferno, Purgatorio, Paradiso

Le Cantiche Dantesche e le drammaturgie di Giulia Cailotto e Andrea De Manincor

Produzione Casa Shakespeare

? Giovedì 29 luglio: Giulietta e Romeo by the river

18.15 accoglienza viaggiatori a San Fermo

19.30 imbarco in gommone da Castelvecchio

20.30 drink di benvenuto

21.00 spettacolo con Anna Benico e Andrea Manganotto

produzione Casa Shakespeare

? Venerdì 30 luglio: Giulietta e Romeo Re- life

Narrazione dei 5 giorni del Giulietta Romeo Re-LIFE con i protagonisti. Proiezione delle dirette Streaming.

A seguire:

? Venerdì 30 luglio: Sh-ort-akespeare, tessere di mosaico teatrale filmate in tempi e ambientazioni diverse, con regie e traduzioni multiformi

? Sabato 31 luglio: Guardami come Romeo guarda Giulietta morta, con Federica Cacciola e Cesare Catà: tra letture sceniche, storytelling e stand-up comedy, i due interpreti conducono il pubblico a scoprire paradossi e bellezza delle narrazioni romantiche di Shakespeare

? Domenica 1° agosto: Ma sei scema? Morte di una brava bambina. Federica Cacciola in un monologo comico: una donna del terzo millennio, passando per la riletture della storia di personaggi iconici come Giulietta, Cleopatra, Ofelia.

