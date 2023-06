Juliet Summer Fest al Bastione delle Maddalene dal 16 al 23 luglio 2023. Da più di dieci anni Casa Shakespeare sente la necessità di rendere Shakespeare e Giulietta e Romeo qualcosa di più che la visita al balcone e, per qualcuno, la visita alla Tomba. Il Juliet Summer Fest riporta la storia alle sue origini con le parole e la lingua che avevano reso questa storia d’amore mondiale interpretate dai giovani come in effetti erano i protagonisti. I giovani attori coinvolti arrivano dai corsi di teatro e realtà associative del territorio, pronti a misurarsi con un teatro di strada ripreso live su Facebook; e non solo, vivranno l’esperienza del palco nella serata conclusiva del Re Life. Il festival gode del Patrocinio della Regione, della Provincia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona.

Il programma

Dal 16 al 21 luglio LIVE STREAMING: https://www.facebook.com/casashakespeare

SPETTACOLI AL BASTIONE DELLE MADDALENE

21 Luglio ore 21: LA FESTA RE LIFE con i giovani protagonisti del Giulietta&Romeo Re LIFE rivivono gli streaming della loro folle avventura con alcune scene interpretate dal vivo e le immagini che scorrono sullo schermo.

22 Luglio ore 21: ANTONIO E CLEOPATRA, il teatro di Casa Shakespeare. Un’occasione unica di vivere la versione ironica e maliziosa delle relazioni in simbiosi tra attori e personaggi. Una versione originale nel suo genere che gioca sulla comicità insita nella necessità di protagonismo amoroso di non più giovani, che insaporiremo con musiche pop di sorprendente e divertente richiamo. La comicità è a tratti maliziosa e in altri conflittuali tra gli stessi protagonisti di questa nota storia d’amore.

Antonio e Cleopatra come personaggi e come attori vi aspettano sotto le stelle.

LA STORICA PASSEGGIATA DI CASA SHAKESPEARE:

23 luglio ore 10.30: WALKING WITH ROMEO&JULIET e entrata al Shakespeare Interactive Museum in lingua inglese, in partenza dal Corte Mercato Vecchio e in collaborazione con Wall Street e Onview Experiences & Weddings.

Info: https://casashakespeare.it/juliet-summer-fest/