Al Teatro Ristori il concerto inaugurale con il soprano Julia Lezhneva

Il Teatro Ristori non smette di stupire e inaugura, venerdì 9 ottobre 2020 alle 20.30, la Stagione 2020/2021 in diretta TV e streaming sui propri canali social. Condividere con il territorio un progetto d’eccellenza: con questo offriamo a tutti la possibilità di seguire il concerto inaugurale della stagione 2020/21 del Teatro Ristori in diretta TV sull’emittente TeleArena ed in streaming sui canali social, venerdì 9 ottobre alle ore 20.30.

Un’occasione per stare insieme, uniti dalla straordinaria voce del soprano Julia Lezhneva accompagnata dalla Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Il programma del concerto inaugurale sarà dedicato alle più travolgenti e appassionate arie dalle opere di Vivaldi e Händel. Dopo i difficili mesi appena trascorsi, l’evento inaugurale della stagione del Teatro Ristori, diventa così un momento di condivisione e ripartenza, promuovendo attraverso la musica, una comunità aperta e coesa.

Gli artisti

JULIA LEZHNEVA - “Bellezza angelica”, questa è la definizione che il New York Times ha dato della voce di Julia Lezhneva. “Perfetta”, “impeccabile” e “pura” sono i termini più usati dai massimi critici mondiali, che apprezzano la sua “indimenticabile espressione spirituale” (The Guardian). La Süddeutsche Zeitung ha detto che può “… quasi far sparire la sua voce, eseguendo i più folli trucchi vocali e fuochi d’artificio a ghirlanda …”. La carriera internazionale di Julia Lezhneva è salita ai massimi livelli quando ai Classical Brit Awards alla Royal Albert Hall di Londra nel 2010 ha intepretato Fra il padre di Rossini su invito di Kiri Te Kanawa. Ha debuttato con successo con i Berliner Philharmoniker e al Musikverein Wien, rispettivamente nell’ottobre 2019 e nel dicembre 2019. Nella stagione 2020 è tornata al Mozartwoche di Salisburgo, questa volta con Sir András Schiff, e al Théâtre des Champs-Élysées con una performance di Alessandro di Handel con la Kammerorchester Basel e Diego Fasolis.

ANDREA MARCON - Andrea Marcon è nato a Treviso nel 1963. Giovanissimo ha iniziato gli studi musicali proseguiti poi a Castelfranco Veneto, Venezia e Basilea con Vanni Ussardi (pianoforte), Jean- Claude Zehnder (organo e clavicembalo), Hans-Martin Linde (direzione) diplomandosi in Organo, Clavicembalo e Musica Antica presso la Schola Cantorum Basiliensis-Musik Akademie Basel nel 1986 e 1987. Di particolare importanza gli incontri con Luigi Ferdinando Tagliavini, Gustav Leonhardt, Harald Vogel e Ton Koopman. Ha vinto prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali (Roma, Bruges, Innsbruck, Bologna). Negli anni ’80 e ’90 compie ripetuti viaggi di studio alla scoperta dei più importanti organi storici europei svolgendo un’intensissima attività concertistica all’organo e clavicembalo. È l’ideatore del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso” (1988) e del network ECHO (European Cities Historic Organs, 1997).

VENICE BAROQUE ORCHESTRA - Dall’incontro tra Andrea Marcon e Accademia di San Rocco è sorto nel 1997 il progetto Orchestra Barocca di Venezia – Venice Baroque Orchestra (VBO). L’orchestra dispone di musicisti attivi ormai da anni nel campo della musica antica ed è specializzata nell’esecuzione su strumenti originali. Nell’attività dell’orchestra viene dato ampio spazio al repertorio italiano del ‘700, in particolare alla scuola veneta, e alla riscoperta del patrimonio operistico barocco. Significative le produzioni di opere inedite quali Orione di Francesco Cavalli, Olimpiade di Domenico Cimarosa, e la prima rappresentazione italiana del Siroe di G.F. Haendel.

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatroristori.org/