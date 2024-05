John De Leo - Jazzbilly Lovers in concerto al The Factory

Voce duttile, stile inclassificabile, gusto per l’avventura. È il ritratto di John De Leo, uno dei più importanti artisti italiani di jazz sperimentale, che venerdì 17 maggio arriva col suo progetto in quartetto “Jazzbilly Lovers” al The Factory (Viale del Lavoro 7, San Martino Buon Albergo VR, ore 21).

Elvis Presley e John Coltrane, gli Stray Cats e gli standard vengono accostati e trasformati dal gusto spregiudicato di De Leo, che rivela connessioni a volte sotterranee, a volte esplicite tra repertori apparentemente incompatibili. In scaletta, per la prima volta e in anteprima, i brani che comporranno l’album di debutto in uscita per la TÛK Records di Paolo Fresu.

L’idea del progetto, che schiera, oltre a John De Leo (voce, campionatore), Enrico Terragnoli (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria), nasce molti anni fa da un’idea di De Leo e Senni, meditata per lungo tempo e concretizzata nel 2019. Nel corso degli anni, viaggiando tra reinterpretazioni e arrangiamenti, i Jazzabilly hanno trovato un sound definitivo e difficilmente classificabile, ma dall’impatto garantito.

La data è organizzata da The Factory e Freecom Hub.

Biglietti in vendita su DICE

Jazzabilly / foto Ufficio stampa Freecom Hub