A Garda la mostra fotografica di Joe Oppedisano "Private Portraits"

La mostra "Private Portraits" di Joe Oppedisano si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 28 maggio al 23 giugno 2022. Inaugurazione il 28 maggio 2022 alle ore 18. Dopo l'inaugurazione della mostra seguirà un rinfresco gratuito in presenza dell’autore.

Joe Oppedisano (Gioiosa Ionica 1954 R.C.) - Trasferito con la famiglia a New York a soli sette anni , a cominciato a fotografare da piccolo e non ha più smesso, riuscendo a creare la sua personalissima formula d'arte alla quale contravviene continuamente per liberarsene. Nel 1979 l’Internazional Center of Photography di N.Y. lo invita a partecipare ad una grande manifestazione a Venezia. Pochi anni dopo la nostalgia per l'Europa lo vinci e si trasferisce a Milano, in Italia firma campagne pubblicitarie per marchi di portata internazionale.

Realizza con una sorprendente inventiva, scorrazzando con grande e felice libertà all'interno del vastissimo territorio della fotografia, nel cimentarsi in un'impresa impossibile ( fare del cinema all'interno di un'immagine statico) coniuga la fantasia del Sud mediterraneo, dove nato, col pragmatismo dell'Occidente Americano dove si e formato. Il suo curriculum artistico, inaugurato da una mostra all'Atlantic Savings Bank di N.Y. nel 1978, conta una cinquantina di mostre personale, New York, Milano, Torino, Arles , Parigi, Tokyo, Svizzera , e una settantina di mostre collettive in Italia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Gran Bretagna, fino alla Biennale di Venezia dov'è invitato nel 1995 dal Museo Alinari di Firenze a partecipare alla mostra" Un secolo di ritratti in Italia 1895-1995.

Nel 2005 e invitato a partecipare alla grande collettiva "60 Maestri Fotografi" al Museo Peggy Guggenheim di Venezia. Dal 2007 – 2010 e invitato a tenere un corso di specializzazione all’Accademia di Belle Arte di Brera Milano. Dal 2010 al 2018 e invitato a tenere un corso di specializzazione presso ISIA di Urbino. Dal 2019 e invitato a tenere un corso di specializzazione presso alla Accademia Ligustica di Genova Vive tra New York e Italia.

