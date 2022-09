Festa "Country Chic" ad Aquardens con l'imperdibile live di Joe Bastianich & La Terza Classe

Venerdì 9 settembre 2022 ad Aquardens è in programma la festa a tema Country Chic! Gli special guest della serata saranno Joe Bastianich & La Terza Classe che si esibiranno sul palco con musica country e folk. Dopo il successo dell’evento dello scorso giugno, durante il quale è stato presentato in anteprima nazionale al pubblico di Aquardens “Fall in between” il singolo del gruppo del nuovo album “Good Morning Italia”, Joe Bastianich, noto al grande pubblico per le sue doti di chef in molteplici palinsesti televisivi, e l’ensemble de La Terza Classe, tornano nel parco termale più grande d’Italia venerdì 9 settembre dalle ore 18.30, per una festa Country Chic dedicata agli amanti del genere

Per l'occasione è stato creato un biglietto speciale che comprende un ingresso dalle ore 18, fino a chiusura del Parco (ore 1):

Ingresso all'area termale (14 vasche interne ed esterne)

Un drink omaggio

Partecipazione al concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe. L'evento inizierà a partire dalle ore 18.30.

Validità: 9 settembre 22 dalle ore 18 a chiusura Parco (ore 1).

Uno spettacolo dedicato alla storia e alle sonorità americane, quasi due ore di musica divertente, fresca, diversa rispetto ai convenzionali canoni a cui siamo abituati. Il Bluegrass nasce dall’incontro fra culture diverse, dall’immigrazione scozzese e irlandese negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, da una prima radice celtica si contamina con il gospel e il blues, il sacro e il profano per eccellenza.

Informazioni e contatti

La festa prevede, oltre alla presenza degli artisti, un menu country dedicato con un prezzo specialissimo. La partecipazione all’evento è compresa nelle tariffe di ingresso al Parco Termale. Per l’occasione è possibile acquistare un biglietto alla tariffa speciale di 28, comprensiva di accesso alle 14 lagune termali dalle 18 fino all'1 di notte e drink omaggio, su www.aquardens.it.

Joe Bastianich & La Terza Classe - foto via Ufficio Stampa Atomica Comunicazione per Aquardens